







Рыбка, уроженец Беларуси Алекс Лесли (Александр Кириллов), а также еще несколько человек провели почти год в тайской тюрьме после того, как их обвинили в организации нелегальных тренингов.





Затем все были освобождены и депортированы в Россию, однако в Москве Рыбку и Лесли снова задержали – по делу о вовлечении в проституцию. Спустя некоторое время они вышли на свободу, не исключено, что благодаря тому, что вопросом их освобождения поручил заняться Лукашенко.





Пока Рыбка находилась в заключении в Таиланде, в соцсетях появилась личная информация, касающаяся Дерипаски, – его фото и записи разговоров. Бизнесмен подал к белоруске и ее напарнику иск в карманный суд на своей малой родине и нстественно выиграл суд – по его решению все материалы из интернета были удалены, а сами "секс-тренеры" должны выплатить бизнесмену по 500 тысяч российских рублей.





Позже в столице России во время рассмотрения ее дела Рыбка попросила у Дерипаски прощения. "Когда была в российской тюрьме, со мной говорили, доходчиво объяснили, что делать, говорить, а чего не говорить", – сказала в интервью Рыбка.









На уточняющий вопрос корреспондента, кто именно давал ей такие советы, она ответила, что это были некие "российские агенты". "Они сказали: больше не трогай Олега Дерипаску", – добавила белоруска.





Как ранее сообщал Sputnik, в Москве Рыбка была освобождена с условием обязательства о явке. Известно, что пока в Беларусь она не собирается, а живет в российской столице со своим бывшим супругом.