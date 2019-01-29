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Продолжение скандала: Рыбка заявила, что в тюрьме ей сказали "не трогать Дерипаску"

30.01.2019 11:05 — Разное | Партизан  
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Скандально известная "секс-тренер", белоруска Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в интервью CNN заявила, что после задержания в Москве ей посоветовали "не трогать" бизнесмена Олега Дерипаску.



Рыбка, уроженец Беларуси Алекс Лесли (Александр Кириллов), а также еще несколько человек провели почти год в тайской тюрьме после того, как их обвинили в организации нелегальных тренингов. 

Затем все были освобождены и депортированы в Россию, однако в Москве Рыбку и Лесли снова задержали – по делу о вовлечении в проституцию. Спустя некоторое время они вышли на свободу, не исключено, что благодаря тому, что вопросом их освобождения поручил заняться Лукашенко.

Пока Рыбка находилась в заключении в Таиланде, в соцсетях появилась личная информация, касающаяся Дерипаски, – его фото и записи разговоров. Бизнесмен подал к белоруске и ее напарнику иск в карманный суд на своей малой родине и нстественно выиграл суд – по его решению все материалы из интернета были удалены, а сами "секс-тренеры" должны выплатить бизнесмену по 500 тысяч российских рублей. 

Позже в столице России во время рассмотрения ее дела Рыбка попросила у Дерипаски прощения. "Когда была в российской тюрьме, со мной говорили, доходчиво объяснили, что делать, говорить, а чего не говорить", – сказала в интервью Рыбка.


На уточняющий вопрос корреспондента, кто именно давал ей такие советы, она ответила, что это были некие "российские агенты". "Они сказали: больше не трогай Олега Дерипаску", – добавила белоруска.

Как ранее сообщал Sputnik, в Москве Рыбка была освобождена с условием обязательства о явке. Известно, что пока в Беларусь она не собирается, а живет в российской столице со своим бывшим супругом.

 
 
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Скандально известная "секс-тренер", белоруска Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) в интервью CNN заявила, что после задержания в Москве ей посоветовали "не трогать"...
 
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