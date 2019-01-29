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Россиянку задержали на границе - везла $34 500 без декларации

30.01.2019 10:55 — Разное | Партизан  
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Россиянка пыталась провезти 34,5 тысячи долларов через Беларусь. Гомельская таможня пресекла незаконное перемещение валюты.


фото носит иллюстративный характер

Гражданка России следовала на въезд в Беларусь поездом «Киев – Санкт-Петербург» через таможенный пункт «Терюха». 

При устном опросе она заявила , что не везет товаров, подлежащих декларированию. Но при проведении таможенного досмотра багажа на дне рюкзака женщины обнаружили подкладку черного цвета, в которой таможенники обнаружили 34 500 долларов США и 1 800 евро.



В соответствии с таможенным законодательством перемещение наличных денежных средств без декларирования возможно лишь при условии, что общая сумма при единовременном вывозе (ввозе) не превышает сумму, эквивалентную 10 000 долларов США. 


В отношении россиянки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 228 Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Сумму сверх 10 000 долларов у нее конфискуют, к тому же она заплатит штраф.

 
Теги: Курсы валют
 
 
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Россиянка пыталась провезти 34,5 тысячи долларов через Беларусь. Гомельская таможня пресекла незаконное перемещение валюты.
 
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