Редчайший случай: депутата британского парламента отправляют в тюрьму









В июле 2017 года автомобиль депутата попал в поле зрения полицейских видеокамер, когда двигался со скоростью в 66 км/ч в зоне, где запрещается ехать быстрее 50 км/ч.





Онасанья не признала себя виновной, утверждая, что хотя автомобиль и в самом деле принадлежал ей, но в этот момент за рулем находился другой человек.





Она была исключена из Лейбористской партии после того, как суд признал ее виновной в попытке препятствовать осуществлению правосудия.





Она была приговорена к трем месяцам заключения после того, как сторона обвинения представила доказательства, что Онасанья не только сама находилась за рулем, но еще и обменивалась текстовыми сообщениями в момент превышения скорости.





В нынешнем столетии это первый случай когда действующий депутат британского парламента получает тюремный срок. Последний раз это произошло в 1991 году, когда депутат Терри Филдс получил 60 дней тюрьмы за неуплату избирательного налога.





Сама Фиона Онасанья заявляет, что намерена обжаловать приговор.





Представители как Лейбористской, так и Консервативной партии призывают ее сложить депутатский мандат, однако сама она заявляет, что в подобном случае останется без средств к существованию.





Фиона Онасанья была избрана в парламент от партии лейбористов в июне 2017 года, победив на выборах своего соперника-консерватора Стюарта Джексона, который представлял этот округ в Палате общин на протяжении 12 лет.









Она была арестована за превышение скорости всего шесть недель спустя после избрания.





По ее словам, этот период был для нее чрезвычайно загруженным и суматошным, так как помимо новой работы в парламенте у нее был диагностирован рассеянный склероз.





Вынося ей приговор, судья заявил, что после того, как она солгала, давая письменные показания, она приняла катастрофическое решение придерживаться этой лжи и в дальнейшем.





По информации, представленной на процессе, депутат сговорилась со своим братом, чтобы избежать обвинений в превышении скорости.





Что дальше?





Если бы Фиона Онасанья была приговорена к году заключения или больше, то, согласно существующим парламентским правилам, она бы автоматически потеряла свое место в парламенте.





Однако, поскольку она получила срок лишь в три месяца, ее карьере в парламенте грозит лишь петиция избирателей ее округа, которые могут потребовать ее отставки и проведения перевыборов в этом округе.





Согласно принятым в 2015 году правилам, для проведения досрочных выборов в определенном округе требуются подписи более 10% зарегистрированных там избирателей. В округе в Питерборо, который представляет Онасанья, это около 7000 человек.





Однако, из-за того, что Онасанья подала апелляцию, запустить процесс сбора подписей под петицией пока нельзя. На процедуру сбора подписей под подобной петицией с момента запуска процесса отводится шесть недель.





И, конечно, сама Онансанья может решить добровольно покинуть парламент, что также приведет к перевыборам в течение нескольких недель.





Газета Daily Telegraph цитирует неназванных людей, близких к Онасанья, по словам которых, она не была готова получить реальный срок, и намерена и дальше оставаться депутатом парламента.





Будучи изгнанной из Лейбористской партии, сейчас она выступает в качестве независимого депутата.





Ее адвокат сказала в суде, что единственный источник дохода Онасанья - ее парламентская зарплата в размере 78 тысяч фунтов стерлингов в год (102 тысячи долларов).









Из этого следует, что Онасанья будет продолжать получать свою зарплату, а также добавку к пенсионным взносам все время пока будет находиться в тюрьме.





Она также будет продолжать получать субсидии от парламента на расходы, связанные с ее офисом, который продолжает работать в ее отсутствие.





Представитель Лейбористской партии заявил, что Онасанья подвела всех избирателей Питерборо.





"После того, как ее признали виновной, ей следовало повести себя достойно и сразу же объявить о сложении полномочий, - сказал он. - Сегодняшний приговор дает Фионе последнюю возможность поступить по чести и выйти из состава парламента".





"Понятно, что она никак не может представлять интересы своих избирателей, сидя в тюрьме, поэтому ей следует совершить достойный поступок и безотлагательно объявить об отставке", - заявил пресс-секретарь Консервативной партии.





Представители обеих партий уже заявили, что если Онасанья не сложит мандат добровольно, они будут энергично призывать жителей округа подписать петицию о ее отзыве.