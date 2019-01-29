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Редчайший случай: депутата британского парламента отправляют в тюрьму

30.01.2019 10:43 — Разное | Партизан  
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Депутат Палаты общин Фиона Онасанья стала первым за почти 30 лет действующим британским парламентарием, приговоренным к тюремному заключению.



В июле 2017 года автомобиль депутата попал в поле зрения полицейских видеокамер, когда двигался со скоростью в 66 км/ч в зоне, где запрещается ехать быстрее 50 км/ч.

Онасанья не признала себя виновной, утверждая, что хотя автомобиль и в самом деле принадлежал ей, но в этот момент за рулем находился другой человек.

Она была исключена из Лейбористской партии после того, как суд признал ее виновной в попытке препятствовать осуществлению правосудия.

Она была приговорена к трем месяцам заключения после того, как сторона обвинения представила доказательства, что Онасанья не только сама находилась за рулем, но еще и обменивалась текстовыми сообщениями в момент превышения скорости.

В нынешнем столетии это первый случай когда действующий депутат британского парламента получает тюремный срок. Последний раз это произошло в 1991 году, когда депутат Терри Филдс получил 60 дней тюрьмы за неуплату избирательного налога.

Сама Фиона Онасанья заявляет, что намерена обжаловать приговор.

Представители как Лейбористской, так и Консервативной партии призывают ее сложить депутатский мандат, однако сама она заявляет, что в подобном случае останется без средств к существованию.

Фиона Онасанья была избрана в парламент от партии лейбористов в июне 2017 года, победив на выборах своего соперника-консерватора Стюарта Джексона, который представлял этот округ в Палате общин на протяжении 12 лет.


Она была арестована за превышение скорости всего шесть недель спустя после избрания.

По ее словам, этот период был для нее чрезвычайно загруженным и суматошным, так как помимо новой работы в парламенте у нее был диагностирован рассеянный склероз.

Вынося ей приговор, судья заявил, что после того, как она солгала, давая письменные показания, она приняла катастрофическое решение придерживаться этой лжи и в дальнейшем.

По информации, представленной на процессе, депутат сговорилась со своим братом, чтобы избежать обвинений в превышении скорости.

Что дальше?

Если бы Фиона Онасанья была приговорена к году заключения или больше, то, согласно существующим парламентским правилам, она бы автоматически потеряла свое место в парламенте.

Однако, поскольку она получила срок лишь в три месяца, ее карьере в парламенте грозит лишь петиция избирателей ее округа, которые могут потребовать ее отставки и проведения перевыборов в этом округе.

Согласно принятым в 2015 году правилам, для проведения досрочных выборов в определенном округе требуются подписи более 10% зарегистрированных там избирателей. В округе в Питерборо, который представляет Онасанья, это около 7000 человек.

Однако, из-за того, что Онасанья подала апелляцию, запустить процесс сбора подписей под петицией пока нельзя. На процедуру сбора подписей под подобной петицией с момента запуска процесса отводится шесть недель.

И, конечно, сама Онансанья может решить добровольно покинуть парламент, что также приведет к перевыборам в течение нескольких недель.

Газета Daily Telegraph цитирует неназванных людей, близких к Онасанья, по словам которых, она не была готова получить реальный срок, и намерена и дальше оставаться депутатом парламента.

Будучи изгнанной из Лейбористской партии, сейчас она выступает в качестве независимого депутата.

Ее адвокат сказала в суде, что единственный источник дохода Онасанья - ее парламентская зарплата в размере 78 тысяч фунтов стерлингов в год (102 тысячи долларов).


Из этого следует, что Онасанья будет продолжать получать свою зарплату, а также добавку к пенсионным взносам все время пока будет находиться в тюрьме.

Она также будет продолжать получать субсидии от парламента на расходы, связанные с ее офисом, который продолжает работать в ее отсутствие.

Представитель Лейбористской партии заявил, что Онасанья подвела всех избирателей Питерборо.

"После того, как ее признали виновной, ей следовало повести себя достойно и сразу же объявить о сложении полномочий, - сказал он. - Сегодняшний приговор дает Фионе последнюю возможность поступить по чести и выйти из состава парламента".

"Понятно, что она никак не может представлять интересы своих избирателей, сидя в тюрьме, поэтому ей следует совершить достойный поступок и безотлагательно объявить об отставке", - заявил пресс-секретарь Консервативной партии.

Представители обеих партий уже заявили, что если Онасанья не сложит мандат добровольно, они будут энергично призывать жителей округа подписать петицию о ее отзыве.

 
 
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Депутат Палаты общин Фиона Онасанья стала первым за почти 30 лет действующим британским парламентарием, приговоренным к тюремному заключению.
 
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