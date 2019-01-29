"Экстремист-рецидивист" Полиенко помещен до суда в изолятор









Протокол административного правонарушения был составлен по статье 17:11 КоАП «изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов» участковым милиционером в конце прошлого года. Также имеются сведения о еще одном протоколе, уже по статье 23.4 КоАП ( "неповиновение законным требованиям сотрудника милиции").





Задержанного доставили в ГОМ Заводского района Минска , где он провел ночь.





Основанием для административного преследования явился пост в фейсбуке с изображением молодого человека и надписью на одежде, внесенной в Беларуси список экстремистских материалов.





Рассмотрение дела, с большой вероятностью, состоится сегодня в суде Заводского района Минска.