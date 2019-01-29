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"Экстремист-рецидивист" Полиенко помещен до суда в изолятор
Правозащитникам "
Протокол административного правонарушения был составлен по статье 17:11 КоАП «изготовление, распространение и (или) хранение экстремистских материалов» участковым милиционером в конце прошлого года. Также имеются сведения о еще одном протоколе, уже по статье 23.4 КоАП ( "неповиновение законным требованиям сотрудника милиции").
Задержанного доставили в ГОМ Заводского района Минска, где он провел ночь.
Основанием для административного преследования явился пост в фейсбуке с изображением молодого человека и надписью на одежде, внесенной в Беларуси список экстремистских материалов.
Рассмотрение дела, с большой вероятностью, состоится сегодня в суде Заводского района Минска.
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Правозащитникам "Весны" стало известно, что вечером 29 января в Минске был задержан бывший политзаключенный Дмитрий Полиенко.
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