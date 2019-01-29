krynica.info Деньги выделят из резервного фонда президента на оплату труда преподавателей и работников, а также выплаты стипендий студентам и учащимся Минской духовной академии, Минской духовной семинарии, Витебской духовной семинарии и Минскому духовному училищу, сообщили в Администрации главы государства, передает









Объемы средств определены по требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений БПЦ и количества обучающихся в них.





О выделении средств католическим учебным заведениям ничего не сообщается.









Лукашенко с внебрачным сыном Николаем и глава БПЦ митрополит Павел, архивное фото





Как известно, БПЦ является частью Российской православной церкви (РПЦ) и полностью подчиняется ей. Главу БПЦ назначают в Москве (РФ).