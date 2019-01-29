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Господдержка "русского мира": Лукашенко выделяет $420 тысяч на поддержку РПЦ в Беларуси

30.01.2019 10:02 — Разное | Партизан  
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Александр Лукашенко 29 января подписал распоряжение о выделении в 2019 году 905,4 тыс. рублей (около 420 тыс. долларов) в рамках ежегодной поддержки духовных учебных заведений Белорусской Православной Церкви.

Деньги выделят из резервного фонда президента на оплату труда преподавателей и работников, а также выплаты стипендий студентам и учащимся Минской духовной академии, Минской духовной семинарии, Витебской духовной семинарии и Минскому духовному училищу, сообщили в Администрации главы государства, передает krynica.info


Объемы средств определены по требованиям законодательства, применяемым в отношении бюджетных организаций, с учетом штатного расписания образовательных учреждений БПЦ и количества обучающихся в них.

О выделении средств католическим учебным заведениям ничего не сообщается.


Лукашенко с внебрачным сыном Николаем и глава БПЦ митрополит Павел, архивное фото

Как известно, БПЦ является частью Российской православной церкви (РПЦ) и полностью подчиняется ей. Главу БПЦ назначают в Москве (РФ).

 
 
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Александр Лукашенко 29 января подписал распоряжение о выделении в 2019 году 905,4 тыс. рублей (около 420 тыс. долларов) в рамках ежегодной поддержки духовных учебных...
 
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