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У берегов Британии обнаружены залежи газа
Французская компания Total объявила об обнаружении новой газоконденсатной залежи в Северном море на шельфе Великобритании.
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Компания добавила, что дальнейшее бурение будет производится для оценки ресурсов и производительности пласта.
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Французская компания Total объявила об обнаружении новой газоконденсатной залежи в Северном море на шельфе Великобритании.
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