Записка китайской медсестры иностранцу развеселила









передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, содержание письма умилило пользователей соцсети, при этом часть из них посчитало записку смешной, а другие же, напротив, сочли ее пугающей. КакOxu.Az со ссылкой на РИА Новости, содержание письма умилило пользователей соцсети, при этом часть из них посчитало записку смешной, а другие же, напротив, сочли ее пугающей.





Девушка попыталась объяснить пациенту, что ему не следует есть и пить после 22:00, поскольку в 08:00 ему предстоит операция.





«Еда и вода закончились, поэтому мы съедим тебя завтра в восемь», - предположил один из комментаторов.





«Вне контекста это больше выглядит как записка от кого-то, кто остался без еды и воды и хочет положить конец своим страданиям, но почему-то в строго определенное время», - написали пользователи Reddit.





Нашлись и те, кто посочувствовал пациенту: «Бедный парень, даже у убийц есть право на последний обед».







