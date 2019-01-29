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Записка китайской медсестры иностранцу развеселила
Пользователь Reddit опубликовал записку китайской медсестры, не знавшей английского.
Как
Девушка попыталась объяснить пациенту, что ему не следует есть и пить после 22:00, поскольку в 08:00 ему предстоит операция.
«Еда и вода закончились, поэтому мы съедим тебя завтра в восемь», - предположил один из комментаторов.
«Вне контекста это больше выглядит как записка от кого-то, кто остался без еды и воды и хочет положить конец своим страданиям, но почему-то в строго определенное время», - написали пользователи Reddit.
Нашлись и те, кто посочувствовал пациенту: «Бедный парень, даже у убийц есть право на последний обед».
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Пользователь Reddit опубликовал записку китайской медсестры, не знавшей английского.
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