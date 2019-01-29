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Записка китайской медсестры иностранцу развеселила

30.01.2019 09:42 — Разное | Партизан  
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Пользователь Reddit опубликовал записку китайской медсестры, не знавшей английского.



Как передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости, содержание письма умилило пользователей соцсети, при этом часть из них посчитало записку смешной, а другие же, напротив, сочли ее пугающей.

Девушка попыталась объяснить пациенту, что ему не следует есть и пить после 22:00, поскольку в 08:00 ему предстоит операция.

«Еда и вода закончились, поэтому мы съедим тебя завтра в восемь», - предположил один из комментаторов.

«Вне контекста это больше выглядит как записка от кого-то, кто остался без еды и воды и хочет положить конец своим страданиям, но почему-то в строго определенное время», - написали пользователи Reddit.

Нашлись и те, кто посочувствовал пациенту: «Бедный парень, даже у убийц есть право на последний обед». 



 
 
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Пользователь Reddit опубликовал записку китайской медсестры, не знавшей английского.
 
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