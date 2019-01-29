Британский парламент проголосовал против отсрочки «Брекзита»









Депутаты отклонили поправку, позволяющую отложить выход из Евросоюза на девять месяцев, если парламент не одобрит соглашение по «Брекзиту» до 26 февраля. При этом была принята поправка, которая запрещает выход из ЕС без сделки с Брюсселем.





Также парламент проголосовал за исключение из соглашения по «Брекзиту» пункта об особом таможенно-пограничном режиме в Северной Ирландии. Депутаты выступили за выработку альтернативных договоренностей на этот счет. Эта поправка была одной из самых важных на голосовании.



