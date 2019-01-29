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Сексолог о новом факультативе: сплошное раздражение

30.01.2019 09:14 — Разное | Партизан  
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Напомним, 22 января на национальном правовом интернет-портале была опубликована учебная программа нового факультатива под названием «Основы семейной жизни» для учащихся 9—11 классов.

Сексолог о новом факультативе: сплошное раздражение
Анна Мокиевец.
Сексолог Анна Мокиевец поделилась мнением об инициативе минобразования.

— Первое впечатление от программы — сплошное раздражение. Нашим детям и так постоянно промывают мозг, мол, семья — самое главное в жизни (то активные верующие, то родственники, которые не могут дождаться свадьбы и внуков). И вот теперь школа подключается… Все это в психологии называется интроект — желания и утверждения, которые нам навязываются другими. Ценность брака как одна из самых главных на человеческом пути — интроект, эту мысль нам закладывают с самого детства со всех сторон. И вот девочке исполняется 25 лет, все вокруг начинают бить тревогу: «Старая дева, кому ты потом будешь нужна, торопись». И у девушек (как и у парней) открывается неосмысленное желание поскорее найти себе постоянного партнера. Это вовсе не их желание, но в итоге человек все равно начинает паниковать. Может даже развиться чувство неполноценности, если у него не получается жить по «нормальной», навязанной обществом схеме.

Вспоминаю пример из жизни. Когда у меня начались проблемы с мужем, понадобилась помощь психолога, моя бабушка все равно считала меня счастливее моей одноклассницы, которая живет себе одна и вполне счастлива. Для бабушки — лучше быть с мужем (пусть это и несчастный брак), но не в одиночестве. Одиноких в нашем обществе жалеют.

Что не так с этой программой?

Брак представляется однобоко — как главный смысл человечества, счастье, за которым следует этап размножения. А как же сами отношения? Обсуждение возможного кризиса и того, как из него выходить? У нас на 100 браков — половина разводов. Но сколько даже среди той половины, что не разводятся, счастливых семей? Чаще всего к семейным психологам приходят и говорят: «Я не люблю партнера, но не могу уйти, ведь у нас же дети». Но семья давно развалилась, на самом деле детям лучше не жить в такой атмосфере. Ребенок будет психологически здоровее, если родители вовремя разойдутся. Вот об этом надо рассказывать, а не о том, что нужно сохранять семью всеми силами, потому что только она и дорога.

В нашей стране отсутствует ценность человека как индивидуума — и по этой программе это тоже хорошо видно. Ценность семьи ставится выше.

На мой взгляд, лучше бы сделали упор на «Я» подростков (что я хочу, и что выбираю Я), на теме того, что предшествует браку. Может, дети вообще будут строить карьеру и жить в одиночку (и это не исключает сексуальные отношения). Так почему вы не рассматриваете такой вариант развития событий? Рассказывайте больше о ВИЧ, о том, как надо предохраняться от нежелательной беременности и инфекций. Только после всего этого можно говорить о семье и возможных кризисах. Ну и конечно, вести такой курс может только квалифицированный психолог.

Справочно: Анна Мокиевец, сексолог. После школы поступила на экономиста, но вскоре поняла, что это не ее. Изучает гештальт-терапию в Институте гештальта, занимается сексологией и практической психологией. Проводит откровенные встречи #talkingaboutsex — свободные разговоры на интимные темы, ведет курсы по сексуальному раскрепощению.

 
 
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Напомним, 22 января на национальном правовом интернет-портале была опубликована учебная программа нового факультатива под названием «Основы семейной жизни» для...
 
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