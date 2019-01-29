77-летня женщина, жительница деревни Омговичи, обратилась в банк в Слуцке, чтобы получить пенсию. На что оператор сообщил ей, что счёт заблокирован по причине её смерти, информирует «Наша Ніва».



Пенсионерка с трудом пришла в себя и объяснила, что ранее умер её супруг, а она жива, и показала паспорт. Сотрудники банка посоветовались и выдали пенсию. Случай произошёл в декабре. Несколько дней назад ситуация повторилась. Женщина со своей родственницей вновь приехала в банк за пенсией, но получила отказ по той же причине – оператор опять сказал, что она скончалась. Только в этот раз, несмотря на наличие всех документов и личное присутствие, деньги ей не выдали.



Женщин попросили подождать. По словам родственницы, пенсионерке стало плохо. Женщины хотели получить объяснения у работников банка, как такое могло произойти, но ответа не последовало. Тем не менее, спустя два часа бабушке всё-таки выдали деньги и попросили прощения.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Беларуске не выдали пенсию, сказав, что она умерла. И так дважды 77-летня женщина, жительница деревни Омговичи, обратилась в банк в Слуцке, чтобы получить пенсию. На что оператор сообщил ей, что счёт заблокирован по причине её...