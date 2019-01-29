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Беларуске не выдали пенсию, сказав, что она умерла. И так дважды

30.01.2019 11:28 — Разное | KYKY  
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77-летня женщина, жительница деревни Омговичи, обратилась в банк в Слуцке, чтобы получить пенсию. На что оператор сообщил ей, что счёт заблокирован по причине её смерти, информирует «Наша Ніва». 

Пенсионерка с трудом пришла в себя и объяснила, что ранее умер её супруг, а она жива, и показала паспорт. Сотрудники банка посоветовались и выдали пенсию. Случай произошёл в декабре. Несколько дней назад ситуация повторилась. Женщина со своей родственницей вновь приехала в банк за пенсией, но получила отказ по той же причине – оператор опять сказал, что она скончалась. Только в этот раз, несмотря на наличие всех документов и личное присутствие, деньги ей не выдали. 

Женщин попросили подождать. По словам родственницы, пенсионерке стало плохо. Женщины хотели получить объяснения у работников банка, как такое могло произойти, но ответа не последовало. Тем не менее, спустя два часа  бабушке всё-таки выдали деньги и попросили прощения. 

 
 
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77-летня женщина, жительница деревни Омговичи, обратилась в банк в Слуцке, чтобы получить пенсию. На что оператор сообщил ей, что счёт заблокирован по причине её...
 
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Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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