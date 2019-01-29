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Беларуске не выдали пенсию, сказав, что она умерла. И так дважды
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77-летня женщина, жительница деревни Омговичи, обратилась в банк в Слуцке, чтобы получить пенсию. На что оператор сообщил ей, что счёт заблокирован по причине её смерти,
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77-летня женщина, жительница деревни Омговичи, обратилась в банк в Слуцке, чтобы получить пенсию. На что оператор сообщил ей, что счёт заблокирован по причине её...
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