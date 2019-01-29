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Новые правила и 80€. Как изменится выдача краткосрочных виз

30.01.2019 10:14 — Разное | KYKY  
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Евросовет и парламент согласовали новый визовый кодекс. Он существенно упростит процесс выдачи виз для красткосрочных поездок в Евросоюз, пишет TUT.by.

Изменения коснутся более ста стран. Заявляния на получение визы будут подаваться в период от шести месяцев (до этого – трёх) до 15 дней до поездки. А сумма визовой пошлины увеличится на 20 евро: с 60 до 80, с возможной скидкой для несовершеннолетних. Люди, часто совершающие поездки, смогут получить многократные визы. 

Как заявлено в СМИ, основная цель реформы – упрощение поездок в ЕС для туризма, торговли и ведения юизнеса. Вместе с тем власти намереваются пресечь нелегальную миграцию, поэтому выдача виз будет связана с миграционной политикой. На данный момент соглашение носит неформальный характер. Оно должно пройти ряд инстанций до окончательного увтерждения в Совете ЕС. 

Сейчас визы на въезд в страны ЕС требуются от граждан 102 государств, в том числе и Беларуси.

Что изменится для беларусов 

Изменение цены шенгена в большую сторону, скорее всего, не коснется беларусов. Напомним, диалог об упрощении визового режима и реадмиссии официально ведется между Беларусью и ЕС с января 2014 года. Несколько дней назад глава представительства ЕС Андреа Викторин отметила, что, по её мнению, соглашение вскоре будет подписано. Для беларуского государства это значит, что правила нового кодекса станут распространяться и на нас, но стоимость шенгенской визы для беларусов составит 35 евро. Речь об этом идет с марта 2018 года. 

 
 
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Евросовет и парламент согласовали новый визовый кодекс. Он существенно упростит процесс выдачи виз для красткосрочных поездок в Евросоюз, пишет TUT.by. Изменения...
 
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Заря над Неманам
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