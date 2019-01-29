Квартиры в доме Ваганова на Маяковского выставили на продажу из-за долгов застройщика

Из-за долгов застройщика «Лада ОМС-Инжениринг», который связан с бизнесменом Алексеем Вагановым, на торги выставили две квартиры в доме на Маяковского. Об аукционе сообщает Главное управление юстиции Мингорисполкома. Жилье находится на четвертом и седьмом этажах.



Фото: e-auction.by

Квартиры без отделки продаются в 22-этажном доме «Лада ОМС-Инжениринг», который расположен на Маяковского, 35. Он несколько лет считался долгостроем, но в 2017 году объект сдали.

Квартиры принадлежат застройщику и продаются в связи с его долгами. На помещения наложен арест, а также они обременены ипотекой.

Первая квартира находится на четвертом этаже и занимает площадь в 43,3 квадрата (19 кв. м — жилая). Начальная цена этой «однушки» — 128 754 рублей, или 59,6 тысячи долларов.

Вторая квартира расположена на седьмом этаже и занимает площадь в 71,8 «квадрата» (38,7 кв. м — жилая). Начальная цена этой «двушки» — 193 975 рублей, или 89,8 тысячи долларов.

Торги будут проходить 5 февраля, с 9.00 до 18.00, на электронной торговой площадке e-auction.by .

Победитель аукциона обязан будет возместить затраты на организацию и проведение торгов.