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Квартиры в доме Ваганова на Маяковского выставили на продажу из-за долгов застройщика

30.01.2019 11:22 — Разное | Tut.by  
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Из-за долгов застройщика «Лада ОМС-Инжениринг», который связан с бизнесменом Алексеем Вагановым, на торги выставили две квартиры в доме на Маяковского. Об аукционе сообщает Главное управление юстиции Мингорисполкома. Жилье находится на четвертом и седьмом этажах.


Фото: e-auction.by

Квартиры без отделки продаются в 22-этажном доме «Лада ОМС-Инжениринг», который расположен на Маяковского, 35. Он несколько лет считался долгостроем, но в 2017 году объект сдали.

Квартиры принадлежат застройщику и продаются в связи с его долгами. На помещения наложен арест, а также они обременены ипотекой.

Первая квартира находится на четвертом этаже и занимает площадь в 43,3 квадрата (19 кв. м — жилая). Начальная цена этой «однушки» — 128 754 рублей, или 59,6 тысячи долларов.

Вторая квартира расположена на седьмом этаже и занимает площадь в 71,8 «квадрата» (38,7 кв. м — жилая). Начальная цена этой «двушки» — 193 975 рублей, или 89,8 тысячи долларов.

Торги будут проходить 5 февраля, с 9.00 до 18.00, на электронной торговой площадке e-auction.by.

Победитель аукциона обязан будет возместить затраты на организацию и проведение торгов.

 
 
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