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В Англии на лбу женщины появилась набухшая шишка. Оказалось, что это личинка тропической мухи

30.01.2019 11:39 — Разное | Tut.by  
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55-летняя жительница Великобритании обратилась к врачам с болями во лбу, на котором образовалась набухшая шишка. Оказалось, что в этом месте находится живая личинка мухи. Об этом пишет Live Science.


Фото: BMJ Case Reports 2019

Через девять дней после поездки в Уганду пациентка обратилась в травмпункт — на ее лбу образовалась опухшая шишка.

Врачи диагностировали укус насекомого, прописали антибиотики и отправили заболевшую домой. Но через три дня женщина вновь пришла в отделение неотложной помощи. Ее состояние ухудшилось — опухоль на лбу распространилась на веки и часть лица, появились острые стреляющие боли.

При более детальном рассмотрении врачи обнаружили в центре шишки небольшое отверстие. Оно служило дыхательным путем для личинки мухи, находившейся внутри, уточнил Фарах Шахи — специалист по инфекционным заболеваниям Йоркского учебного госпиталя.

Докторам удалось удалить «нарушителя» — личинку идентифицировали как одну из разновидностей мух, обитающих в африканских тропических лесах. Скорее всего, она проникла в организм женщины, когда та обернула волосы влажным полотенцем, на котором могли находиться личинки.

После четырех дней в госпитале пациентку отпустили домой — больше ее ничего не беспокоило.

 
 
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Скорее всего, личинка проникла в организм женщины, когда та обернула волосы влажным полотенцем, на котором могли находиться личинки.
 
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