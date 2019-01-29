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В Англии на лбу женщины появилась набухшая шишка. Оказалось, что это личинка тропической мухи
55-летняя жительница Великобритании обратилась к врачам с болями во лбу, на котором образовалась набухшая шишка. Оказалось, что в этом месте находится живая личинка мухи. Об этом
Через девять дней после поездки в Уганду пациентка обратилась в травмпункт — на ее лбу образовалась опухшая шишка.
Врачи диагностировали укус насекомого, прописали антибиотики и отправили заболевшую домой. Но через три дня женщина вновь пришла в отделение неотложной помощи. Ее состояние ухудшилось — опухоль на лбу распространилась на веки и часть лица, появились острые стреляющие боли.
При более детальном рассмотрении врачи обнаружили в центре шишки небольшое отверстие. Оно служило дыхательным путем для личинки мухи, находившейся внутри, уточнил Фарах Шахи — специалист по инфекционным заболеваниям Йоркского учебного госпиталя.
Докторам удалось удалить «нарушителя» — личинку идентифицировали как одну из разновидностей мух, обитающих в африканских тропических лесах. Скорее всего, она проникла в организм женщины, когда та обернула волосы влажным полотенцем, на котором могли находиться личинки.
После четырех дней в госпитале пациентку отпустили домой — больше ее ничего не беспокоило.
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Скорее всего, личинка проникла в организм женщины, когда та обернула волосы влажным полотенцем, на котором могли находиться личинки.
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