Верховный суд Венесуэлы запретил Гуаидо выезд из страны





Верховный суд Венесуэлы запретил лидеру оппозиции Хуану Гуаидо выезжать из страны и заблокировал его счета.

Вынести такое решение попросила генпрокуратура после того, как Вашингтон сначала ввел санкции в отношении государственной нефтяной компании PDVSA, а потом передал в управление Гуаидо счета Венесуэлы на территории США.

Напомним, массовые акции начались в Венесуэле 21 января. По данным неправительственных организаций, за время выступлений арестовали 791 человека, погибли 29 человек.

На волне протестов спикер оппозиционного парламента страны Хуан Гуаидо объявил себя временным главой государства. США и ряд других стран признали его.

Законный президент Николас Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США". Россия поддержала Мадуро как законного президента Венесуэлы.

Позднее США ввели санкции против PDVSA, заблокировав все ее активы и интересы в своей юрисдикции, а также запретив сделки с ней, сообщают ria.ru.