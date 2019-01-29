|
Ужас! В Бресте двухлетний ребенок выпил средство для мытья плиты
К счастью, врачам удалось его спасти.
В Брестской детской областной больнице готовится к выписке двухлетний житель Столинского района, который выпил химсредство. Об этом сообщила
К медикам ребенок попал 11 января после того, как выпил средство для мытья плиты, писала газета «Навiны Палесся». Ребенка доставили в реанимацию Столинской ЦРБ с химическими ожогами пищевода. Из районной больницы его перевезли в детскую областную.
Сейчас его состояние брестские врачи характеризуют как «удовлетворительное», рассматривается вопрос о выписке.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
К счастью, врачам удалось его спасти.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)