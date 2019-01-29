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Ужас! В Бресте двухлетний ребенок выпил средство для мытья плиты

30.01.2019 12:32 — Разное | Партизан  
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К счастью, врачам удалось его спасти.

В Брестской детской областной больнице готовится к выписке двухлетний житель Столинского района, который выпил химсредство. Об этом сообщила TUT.BY заместитель главврача учреждения Алла Решетнёва.

К медикам ребенок попал 11 января после того, как выпил средство для мытья плиты, писала газета «Навiны Палесся». Ребенка доставили в реанимацию Столинской ЦРБ с химическими ожогами пищевода. Из районной больницы его перевезли в детскую областную.


Сейчас его состояние брестские врачи характеризуют как «удовлетворительное», рассматривается вопрос о выписке.


 
 
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