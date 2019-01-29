ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Налоговики совсем без тормозов: 80-летнюю бабушку обвинили в "незаконной предпринимательской деятельности"

30.01.2019 11:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
80-летняя жительница Пинска продавала на местном рынке полиэтиленовые пакеты. К ее несчастью, один из них купил представитель МНС, после чего тут же оформил протокол, заявив пожилой женщине, что она - правонарушительница.

Налоговики совсем без тормозов: 80-летнюю бабушку обвинили в "незаконной предпринимательской деятельности"
фото носит иллюстративный характер
История произошла еще в октябре минувшего года, а сейчас бабушку судили в Экономическом суде Брестской области. Материалы в суд прислала пинская инспекция иинистерства по налогам и сборам. 

Из них следовало, что пожилую женщину предупреждали об ответственности "за совершение предпринимательской деятельности без государственной регистрации" еще летом. 


Суд хоть и признал ее виновной, но наказывать не стал. Судом были учтены "незначительный вред", который нанесла женщина государству, ее возраст и то, что "административная ответственность должна быть справедливой и гуманной". 

В итоге дело было прекращено.


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
80-летняя жительница Пинска продавала на местном рынке полиэтиленовые пакеты. К ее несчастью, один из них купил представитель МНС, после чего тут же оформил...
 
Новости дня
Новости разные
 
Приглашаются кандидаты для поступления в Академию МВД
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика