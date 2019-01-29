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Налоговики совсем без тормозов: 80-летнюю бабушку обвинили в "незаконной предпринимательской деятельности"
80-летняя жительница Пинска продавала на местном рынке полиэтиленовые пакеты. К ее несчастью, один из них купил представитель МНС, после чего тут же оформил протокол, заявив пожилой женщине, что она - правонарушительница.
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История произошла еще в октябре минувшего года, а сейчас бабушку судили в Экономическом суде Брестской области. Материалы в суд прислала пинская инспекция иинистерства по налогам и сборам.
Из них следовало, что пожилую женщину предупреждали об ответственности "за совершение предпринимательской деятельности без государственной регистрации" еще летом.
Суд хоть и признал ее виновной, но наказывать не стал.
В итоге дело было прекращено.
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Налоговики совсем без тормозов: 80-летнюю бабушку обвинили в "незаконной предпринимательской деятельности"
80-летняя жительница Пинска продавала на местном рынке полиэтиленовые пакеты. К ее несчастью, один из них купил представитель МНС, после чего тут же оформил...
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