



Из них следовало, что пожилую женщину предупреждали об ответственности "за совершение предпринимательской деятельности без государственной регистрации" еще летом.









Судом были учтены "незначительный вред", который нанесла женщина государству, ее возраст и то, что "административная ответственность должна быть справедливой и гуманной". Суд хоть и признал ее виновной, но наказывать не стал.были учтены "незначительный вред", который нанесла женщина государству, ее возраст и то, что "административная ответственность должна быть справедливой и гуманной".





В итоге дело было прекращено.





История произошла еще в октябре минувшего года, а сейчас бабушку судили в Экономическом суде Брестской области. Материалы в суд прислала пинская инспекция иинистерства по налогам и сборам.