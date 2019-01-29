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В деревне под Гродно изъяли 140 литров самогона
30.01.2019 — Разное | Заря над Неманам
В Гродненском районе в лесу вблизи деревни Глушнево сотрудниками Гродненского РОВД обнаружен крупный очаг самогоноварения. Изъято порядка 140 литров самогона и более трех тонн самогонной браги.
– В течение недели проводилась отработка района по выявлению нелегального оборота алкоголя. В первую очередь интересовали лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за совершение подобных правонарушений. В поле зрения попало заброшенное здание вблизи одной из местных деревень. Нигде не работающего 25-летнего молодого человека задержали прямо во время изготовления.
По данному правонарушению проводится проверка. Самогон и самогонный аппарат изъяты, брага уничтожена.
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В Гродненском районе в лесу вблизи деревни Глушнево сотрудниками Гродненского РОВД обнаружен крупный очаг самогоноварения. Изъято порядка 140 литров самогона и...
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