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В деревне под Гродно изъяли 140 литров самогона

30.01.2019 — Разное | Заря над Неманам  
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В Гродненском районе в лесу  вблизи деревни Глушнево сотрудниками Гродненского РОВД обнаружен крупный очаг самогоноварения. Изъято порядка 140 литров самогона и более трех тонн самогонной браги. 
 
 
– В течение недели проводилась  отработка района по выявлению нелегального оборота алкоголя. В первую очередь интересовали лица, ранее привлекавшиеся к ответственности за совершение подобных правонарушений. В поле зрения попало заброшенное здание вблизи одной из местных деревень. Нигде не работающего 25-летнего молодого человека задержали прямо во время изготовления. Учитывая объем изъятого самогона, имеются достаточные основания полагать, что гражданин "варил” не для себя, – сообщил заместитель начальника Гродненского РОВД Валерий Шамрук.
 
В деревне под Гродно изъяли 140 литров самогона
В деревне под Гродно изъяли 140 литров самогона
В деревне под Гродно изъяли 140 литров самогона
В деревне под Гродно изъяли 140 литров самогона
 
По данному правонарушению проводится проверка. Самогон и самогонный аппарат изъяты, брага уничтожена. 
 
 
 
 
 
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В Гродненском районе в лесу вблизи деревни Глушнево сотрудниками Гродненского РОВД обнаружен крупный очаг самогоноварения. Изъято порядка 140 литров самогона и...
 
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