«Дорожники окатили грязью из-под колес и даже не извинились». На что рассчитывать пешеходу

Когда на дороге снежная каша или озеро после дождя, пешеходы предусмотрительно держатся подальше от проезжей части: есть риск быть облитым с ног до головы грязной жижей, вылетевшей из-под колес авто или отвала снегоуборочной техники. Например, не так давно такой случай Гродно остановил колонну МАЗов во главе с ГАИ, чтобы разобраться, почему его облили грязью">произошел с парнем из Гродно: во время проезда уборочных машин он попал под волну из песка и снега. Извинений за произошедшее ему так никто не принес, а чистить одежду пришлось за свой счет. AUTO.TUT.BY задался вопросом: обязан ли в таких случаях кто-то отвечать за произошедшее и что делать облитому человеку?



Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

— Скоро пройдет месяц, а мне не перезванивали и никто передо мной даже не извинился! А об оплате химчистки я даже и думать стесняюсь, — разочаровано рассказал AUTO.TUT.BY пострадавший от снегоуборочной техники гродненец Юрий. — Писать куда-то дальше и жаловаться я не буду.

Столичные коммунальщики из ГПО «Горремавтодор» уверяют: для столицы такие случаи редкость, а если горожане и жалуются, то это чаще бывает летом.

— Наши машины едут по дорогам, поливают тротуары, моют ограждения. Коммунальная техника едет с оранжевым проблесковым маячком — привлекает внимание и сообщает о своем приближении. От того, что вода подается под высоким давлением, она может попасть на проходящего мимо человека. Бывало, что люди обращались к нам и жаловались на это. Мы приносили свои извинения, — говорят на предприятии.

Случаев, чтобы зимой уборочная техника из-под отвала окатила человека снегом коммунальники не припомнят.

— Мы инструктируем наших водителей: видите пешехода, останавливайте подачу воды, проезжайте рядом очень осторожно. Но каких-то нормативов о том, как действовать, не разработано.



Фото: Инга Шкелер, TUT.BY

Окатить грязью или водой может не только спецтехника, но и обычная легковушка. Как рассказали AUTO.TUT.BY в адвокатском бюро «Хмылко, Ярмош и партнеры» во всех подобных случаях пострадавшим можно претендовать на материальную компенсацию за причиненный ущерб.

— Вне зависимости от того, кто вас облил первое, что необходимо сделать — запомнить номер машины или спецавто, которое причинило вам вред. Надо записать фамилии свидетелей события и номера их телефонов. Зафиксировать последствия произошедшего на камеру телефона, — объясняет схему действия адвокат Сергей Хмылко.

Юрист рекомендует оценить, причинен ли действиями проезжающего водителя ущерб и в чем он состоит. Например, если оказалась испачкана одежда, то тогда ущерб будет состоять в затратах на ее химчистку. Если же вода попала только на открытые части тела и достаточно просто протереть их салфеткой, то такие последствия нельзя рассматривать как вред.

Если «вредитель» отказался добровольно компенсировать потерпевшему материальные затраты за причиненный ущерб, придется обратиться с иском в суд.

— В таких случаях действует общее правило о возмещении материальной компенсации вреда тем, кто его причинил. При этом движение автомобиля рассматривается законом как деятельность источника повышенной опасности, на него распространяется правило ответственности за причинение вреда даже при отсутствии вины. Хотя, ответственность исключается, если будет доказано, что вред возник вследствие непреодолимой силы или умысла потерпевшего.

При таких последствиях нет разницы кто причинил вред: техника, в том числе, дорожная, какого-то предприятия или частное авто. Если машина принадлежит фирме, то по решению суда материальную компенсацию должна будет выплатить юрлицо, если это авто частное — то его владелец.

— Но стоит иметь в виду, что для оценки размера вреда имеет значение и действия самого потерпевшего. К примеру, пешеход вышел к проезжей части в неположенном месте, знал что при движении авто его могут облить, так как он визуально видел дорожную обстановку — в таком случае суд может расценить, что в поведении этого человека усматривается грубая неосторожность и уменьшить размер подлежащего возмещению вреда. Ну, а если будет доказано, что пешеход специально подставился под авто, чтобы его облили — то могут и вовсе отказать в возмещении денег.