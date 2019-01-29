В Минске двое молодых людей ограбили таксиста

Инцидент произошел на прошлой неделе.

По номеру «102» позвонил водитель такси, сообщивший, что его ограбили двое молодых людей.

Мужчина,обирался продать мобильный телефон. Об этом он рассказал молодым людям, которых подвозил накануне. Вскоре один из пассажиров позвонил водителю и предложил встретиться, чтобы посмотреть на гаджет.

Встречу назначили на улице Волгоградской. Потенциальный покупатель пришел на встречу с другом. Молодые люди долго вертели телефон в руках, а затем, улучив момент, сбежали с ним. Таксист собирался продать телефон примерно за 1000 рублей.

По горячим следам правоохранители задержали двоих 21-летних минчан. Оба ранее судимы. Возбуждено уголовное дело, сообщает ГУВД Мингорисполкома.