30 января. События и люди

ПРАЗДНИКИ

Россия - День Деда Мороза и Снегурки.

ПРИМЕТЫ:

Антонин Перезимник, Антонина ПоловИна. Пекли толокняные колобки. Порчу отхаживали от избы пятами назад.

РОДИЛИСЬ:

1848 Фердинанд МАНЛИХЕР, австрийский оружейник, придумал обойму для патронов.

1872 Глеб Евгеньевич КОТЕЛЬНИКОВ, российский изобретатель ранцевого парашюта. Парашют имел круглую форму, укладывался в металлический ранец, расположенный на лётчике при помощи подвесной системы. На дне ранца, под куполом, располагались пружины, которые выбрасывали купол в поток, после того как прыгающий выдергивал вытяжное кольцо. Впоследствии жесткий ранец был заменен мягким, а на его дне появились соты для укладки в них строп. Такая конструкция спасательного парашюта применяется до сих пор.

1882 Франклин Делано РУЗВЕЛЬТ, президент США, четырежды избиравшийся на этот пост.

1895 Кирилл Прокофьевич ОРЛОВСКИЙ, легендарный белорусский партизан, председатель колхоза.

1921 Иван Петрович ШАМЯКИН, народный писатель Беларуси.

1923 Леонид Иович ГАЙДАЙ, российский режиссёр.

1925 Дуглас Карл ЭНГЕЛЬБАРТ, американский изобретатель компьютерной мыши.

1930 Джин (Юджин Олден) ХЭКМЕН, американский актёр.

1938 Ислам Абдуганиевич КАРИМОВ, президент Узбекистана. Умер в 2016 году.

1951 Фил (Филипп Дэвид Чарльз) КОЛЛИНЗ, английский певец. Был женат три раза.

1962 Абдалла Второй бин аль-ХУССЕЙН, король Иордании. У него четверо детей.

1968 ФИЛИПП VI, король Испании (с 2014). У него две дочери. Хобби короля - радиолюбитель-коротковолновик.

1974 Кристиан Чарльз Филип БЭЙЛ, английский актёр. У него дочь и сын.

1981 Питер Джеймс КРАУЧ, английский футболист. Его рост - 201 см!

СОБЫТИЯ:

1790 В Англии впервые в мире испробовали на море спасательную шлюпку (десятивёсельная «Ориджинал»).

1917 В США записали первую в мире джазовую пластинку.

1922 В Минске был основан Институт белорусской культуры (Инбелкульт), с 1997 года - Национальная академия наук Беларуси.

1924 В Беларуси был основан Березинский заповедник (с 1978 - биосферный).

1932 В Финляндии ввели «сухой» закон. Отменён в 2004 году.

1945 В жестокий шторм около 23.00 подводная лодка «С-13» под командованием А.И. МАРИНЕСКО потопила в Данцигской бухте на глазах кораблей охранения огромный фашистский лайнер «Вильгельм Густлофф», на борту которого находился весь цвет германского подводного флота. Подвиг моряков-подводников назвали «атакой века». В Германии, как и после Сталинграда, был объявлен трёхдневный траур. За один боевой поход экипаж «С-13» отправил на дно около 10 тысяч фашистов, а капитан Маринеско был объявлен личным врагом ГИТЛЕРА. Кстати, это произошло в день рождения самого Вильгельма ГУСТЛОФФА, одного из идеологов нацизма, убитого в 1936 году.

1973 В «Попкорн клубе» нью-йоркского района Куинз состоялось первое выступление хард-роковой группы «Kiss».

1975 В Минске на месте прежнего кинотеатра «Зорка» открылся кинотеатр «Октябрь».

1995 На индуистском фестивале в Аллахабаде (Индии) был зарегистрирован рекорд количества людей, собравшихся одновременно в одном месте - 20 млн человек.

1998 В Англии был представлен самый тяжёлый в мире петух весом 10,5 кг.

2010 «Матчем звёзд» КХЛ торжественно открылась «Минск-Арена».