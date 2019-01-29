Белорусам в Польше подключили SIM-карты, «выгодные» сотруднику оператора, и теперь они должны почти 1500 рублей

Многие путешественники по прибытии в чужую страну обзаводятся местными SIM-картами: постоянный доступ в онлайн позволяет проще ориентироваться на чужбине. И чаще всего туристам оформляют SIM-карты с тарифами по предоплате, которые рассчитаны на месяц, а по его истечении просто деактивируются. Но белорусам такая SIM-карта встала почти в $700. Они утверждают, что сотрудник польского T-Mobile подключил их на выгодный для него, а не для абонентов тариф.



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Максим и Дарья были в Варшаве в конце августа. Остановились на неделю у друзей. А чтобы постоянно быть на связи, решили оформить две SIM-карты у крупного местного оператора T-Mobile.

— В одном из торговых центров города подошли к специалисту, показали тариф MIX 25 за 25 злотых на человека, — рассказывает Максим. — Его нам посоветовали друзья. Консультант быстро подготовил документы, сам показал, где расписаться, и попросил внести предоплату на месте наличными — 25 злотых с человека. Рядом стоял русскоговорящий поляк, которого мы попросили уточнить у специалиста, возможно ли по тарифу уйти в минус. Консультант ответил, что нельзя.





Спустя пару часов SIM-карты были активированы. Супружеская пара до 1 сентября спокойно пользовалась польским интернетом, периодически созваниваясь. А потом вернулась на родину.

— Где-то в начале января получаем сообщение от наших друзей: их арендодатель в бешенстве, ей названивают из T-Mobile и просят оплатить долги.

Когда пара приобретала SIM-карты, то указала в качестве адреса своего пребывания квартиру друзей. Именно по этому адресу их разыскивали сотрудники мобильного оператора для того, чтобы вернуть 2600 злотых (около 1500 рублей) образовавшейся задолженности и штрафа: по 1300 злотых с Максима и с Дарьи. Так как извещение на варшавской почте получить они не могут, то пара решила через интернет уточнить внезапные претензии оператора.

— Нам посоветовали как можно быстрее написать в поддержку. Мы описали всю нашу ситуацию в вежливой форме с просьбой разобраться и снять с нас штрафы.

Параллельно с этим ребята через соцсети обратились к нашим в Польше .

— Мы написали о нашей ситуации, и нам абсолютно все ответили, что пользуются этим тарифом и никаких штрафов, даже если они не пользовались долгое время. И тут мы поняли, что нас тупо обманули и подсунули «выгодный» (за который специалист получит деньги) договор с обязательными платежами каждый месяц на протяжении двух лет.





Максим рассказывает, что с супругой они работают в двух крупнейших банках Беларуси и периодически принимают жалобы клиентов по плате за карту, о которой они не знали либо которой не пользовались.

— Заявления у нас всегда рассматриваются в пользу клиента! Отправив письмо в поддержку T-Mobile, мы рассчитывали на такой же исход, ведь «клиент всегда прав».

Но спустя 10 дней ребята получают ответ: в просьбе аннулировать штрафные выплаты отказано.

— Мы находимся в полном шоке, так как очень любим Польшу и не думали, что за пару звонков с нас потребуют штраф 2600 злотых или $690! Мы любим с супругой пару раз в год ездить в Европу, а особенно в Вильнюс или Польшу. Как понимаем, туда мы въехать сможем, а обратно… на границе у нас потребуют оплатить штраф, так как T-Mobile подаст в суд, а суд подаст в нужные службы, чтобы с нас потребовать деньги на границе.





Как можно видеть на присланных Максимом документах, сотрудника оператора не смутило, что туристы не разговаривали на польском языке и предоставили белорусские паспорта. Без сомнений он оформил им SIM-карты с обязательными платежами, которые нужно производить два года каждый месяц. По словам польских друзей Максима, оператор не имел права заключать с ним столь длительный договор без документов, подтверждающих аренду жилья в Польше.