Подростковая преступность в Брестской области в 2018 году снизилась на 28%

В Брестской области в 2018 году зарегистрировано 226 совершенных несовершеннолетними преступлений, что на 28% меньше по сравнению с 2017-м, сообщили БЕЛТА в службе информации областной прокуратуры .



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В прокуратуре проанализировали результаты проверок исполнения инспекциями по делам несовершеннолетних законодательства о профилактике правонарушений в молодежной среде. "В регионе зафиксировано стабильное снижение числа преступлений несовершеннолетних. Субъекты профилактики, в том числе органы внутренних дел, сработали эффективно. Но все же у прокуратуры осталась озабоченность по некоторым вопросам", - отметили собеседники.

В частности, прокуроры неоднократно выявляли факты неорганизации индивидуальной профилактической работы с подростками в Малоритском, Пинском, Дрогичинском районах и администрации Московского района Бреста. Сотрудникам ИДН рекомендовано изучать сведения о группах, которые посещают их подопечные в социальных сетях. Особое внимание необходимо уделять контролю занятости несовершеннолетних. Прокуроры ориентируют инспекторов проверять реальное посещение детьми кружков и секций, поскольку правильно организованный досуг способен предупредить многие правонарушения. Также это позволяет узнать о дружеских связях подростков, при необходимости содействовать изоляции от нежелательного круга общения.

В прокуратуре подчеркнули, что ИДН определены ответственными исполнителями программ комплексной реабилитации несовершеннолетних, замеченных в употреблении алкоголя, токсических и наркотических веществ. Однако сотрудники инспекций не всегда выполняли требования первичных индивидуальных реабилитационных программ.

"Необходимо индивидуализированно разрабатывать мероприятия реабилитационных программ для подростков. Типовые действия - ежемесячное посещение по месту жительства, разъяснение последствий правонарушений, изучение связей, занятости, проверка причастности к преступлениям - не могут дать представления о личностных особенностях молодого человека. Одновременно рекомендуется активнее внедрять специальные меры для предотвращения употребления несовершеннолетними спиртных напитков и токсических веществ", - подчеркнули в прокуратуре .

По итогам анализа проведенных проверок областная прокуратура внесла представление в УВД Брестского облисполкома.