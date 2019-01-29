Шенгенская виза: неописанные правила. Советы пересекающему границу

Вместо самых простых виз «за покупками», белорусам предложили обращаться в консульства стран Евросоюза за другими визами, описываем, о чём нам забыли сказать официальные источники.



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Шенген виза подешевеет

Отмена виз за покупками это с большой долей вероятности закулисные дипломатические баталии Беларуси и Евросоюза по вопросу упрощения визового режима. Если сегодняшняя внешняя политика Беларуси не поменяется (а судя по настроению властьдержащих не должна) можно смело говорить, что шенгенская виза в ближайшем будущем для белорусов подешевеет и вместо 60 евро наконец будет стоить в 2 раза дешевле. В «жертву» этому поляками принесены самые простые для получения визы за покупками.

Визовая бюрократия

Вместо минимальных по бюрократии виз «за покупками» польские консульства предложили белорусам получать другие визы: культурные, гостевые, туристические... Из предложенных вариантов самым доступным остаётся туристическая виза. Кроме стандартного пакета документов ( документы необходимые для польской визы ) для туристической визы не нужно искать приглашение из Евросоюза, достаточно предоставить лишь бронь отеля, а её можно сделать и самому через Интернет.

Непредсказуемость

Если раньше обращаясь на визу за покупками человек с Tax Free мог смело рассчитывать на годовую и даже двухгодовую визу, то теперь белорусы просто отданы судьбе и желанию консула либо МИД Польши. Могут поставить визу на год, на два, или лишь период, на который сделана бронь отеля. Многое зависит от визовой истории заявителя.

Не спешите избавляться от брони в отеле

Наличие визы не является гарантией успешного въезда в Евросоюз. Не забываем, что при въезде в ЕС на границе Вас ждет пограничный контроль с вопросами Зачым едешь?

Первый въезд по визе должен соответствовать цели поездки. Бронь отеля является подтверждением Вашей туристической цели въезда. Без неё, тараканы из головы некоторых пограничников могут задать Вам массу вопросов, вплоть до отказа во въезде в страну.

И что теперь, делать бронь отеля при каждой поездке с турвизой? Идеальный вариант это при поездке заграницу с туристической визой всегда иметь бронь отеля, которая подтверждает цель выдачи визы и не вынуждает пограничника ломать мозг о цели Вашего визита. Но, даже если у Вас культурная виза, это не значит, что Вы всегда должны ездить с действующими билетами в театр Белостока.

Непредсказуемость. Часть 2

После совершенной первой поездки Вы имеете право пользоваться визой по своему усмотрению и в других целях, к примеру, поехать за покупками или в гости. В этом случае будьте готовы показать деньги на покупки, либо предоставить сведения о лице, в гости к которому Вы собрались. Впрочем, непредсказуемость на границе пограничников Евросоюза при проверке документов вновь может иногда напомнить Вам, что Беларусь это страна третьего мира, а к неграм и отношение соответствующее.

В 2018 году почти 5,5 тысяч белорусов не впустили в Польшу с действующий шенгенской визой.Основная причина отказа во въезде это отсутствие документов подтверждающих цель поездки, а также недостаточное количество денег для пребывания в Евросоюзе.