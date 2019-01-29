Возвращаемся к тетради с номерами?

Когда появится телефонный справочник с измененными номерами жителей района?

Элла, аг. Новицковичи.

Начальник Каменецкого районного участка электросвязи Брестский филиал РУП “Белтелеком” Иван ИВАНАШКО:

– Сейчас идет полная модернизация телефонной сети – на смену старым технологиям приходит IP-телефония. Соответственно, изменяются и абонентские номера. Основные работы планируется завершить к 2020 году. Поэтому издавать справочники в данный момент нецелесообразно. К тому же мы не занимаемся такими услугами. Это «прерогатива» типографий, издательств, редакций газет. По тендеру или путем заключения договора мы можем передать клиентскую базу для издания телефонного справочника. Однако, как показала практика, они не окупаемы. В 2010 году из 4,5 тысячи заказанных справочников Каменца и района было продано чуть больше трех тысяч.

В прошлом году в районной газете «Навіны Камянеччыны» по просьбе жителей Новицковичей и Подбелы были опубликованы старые номера и новые без фамилий по этическим соображениям. Аналогичные списки с изменениями телефонных номеров публиковали и по другим населенным пунктам района. Если газету не удалось сохранить – выход есть: можно воспользоваться справочной службой 109 (достаточно знать фамилию и адрес абонента).