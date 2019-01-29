Животные должны быть идентифицированы

Каким образом новые требования к убою скота применяются теперь в отношении организаций, где его выращивают?

Николай Степанюк, Высокое.

Главный государственный ветеринарный инспектор Республики Беларусь И.И. СМИЛЬГИНЬ:

– Департамент ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь информирует, что в соответствии с Законом Республики Беларусь от 15 июля 2015 г. «Об идентификации, регистрации, прослеживаемости сельскохозяйственных животных (стад)…» в организациях Республики Беларусь допускается убой только идентифицированного крупного рогатого скота.

В связи с этим ветеринарная сертификация сельскохозяйственных животных, в том числе крупного рогатого скота, и их убой в организациях Республики Беларусь, включенных в Реестр производственных объектов, на которых осуществляется деятельность по получению, переработке (обработке) непереработанного продовольственного (пищевого) сырья животного происхождения, осуществляющих деятельность по убою сельскохозяйственных животных, не идентифицированных в установленном законодательством порядке, запрещается.

В случае установления фактов нарушения законодательства в части убоя неидентифицированных животных, информация будет передана в правоохранительные органы.