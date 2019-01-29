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Как ввезти машину с Польши?

30.01.2019 14:32 — Разное | Навiны Камянеччыны  
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Я гражданин Республики Беларусь, но временно работаю в Польше, где купил и зарегистрировал автомобиль. Планирую приехать в Беларусь к родителям на несколько дней на этом авто. Обязательно ли мне платить при въезде полную стоимость таможенных платежей или можно заплатить какую-то сумму для временного въезда?

Сергей И.

В Брестской таможне пояснили следующее:

– Таможенным кодексом Евразийского экономического союза допускается временный ввоз на таможенную территорию Союза иностранными физическими лицами, а также физическими лицами государств-членов Союза транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом Союза (например, в Республике Польша), на срок не более 1 года. Гражданин РБ, проживающий в иностранном государстве, будет признан иностранным лицом только при наличии у него надлежаще оформленных документов, подтверждающих постоянное проживание в иностранном государстве: паспорт гражданина Республики Беларусь для постоянного проживания за пределами Республики Беларусь серии «РР» и наличие в таком паспорте отметки о постановке на консульский учет в загранучреждении Республики Беларусь в иностранном государстве. В случае отсутствия такого паспорта временный ввоз транспортного средства, зарегистрированного в Республике Польша, возможен только при условии таможенного декларирования с применением пассажирской таможенной декларации.

 

 

 
 
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Я гражданин Республики Беларусь, но временно работаю в Польше, где купил и зарегистрировал автомобиль. Планирую приехать в Беларусь к... Сообщение Как ввезти машину...
 
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