Платежная система БЕЛКАРТ удостоена серебряной медали профессионального конкурса БРЕНД ГОДА-2018

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Участников номинации оценивало компетентное жюри, сформированное из числа представителей авторитетных белорусских компаний, профессиональных объединений, образовательных и благотворительных организаций.

«За всю историю платежной системы БЕЛКАРТ – это первый опыт участия в профессиональном конкурсе БРЕНД ГОДА, - отметила Нестерёнок Елена Геннадьевна, директор ЗАО «Платежная система БЕЛКАРТ». – Проекты в области корпоративной социальной ответственности мы реализуем давно и на постоянной основе. За последние 5 лет у нас накопился хороший опыт. Есть удачные кейсы, которыми мы готовы делиться. Наше основное направление – это проекты в области повышения финансовой грамотности населения. Еще в 2013 году платежная система БЕЛКАРТ подписала с Национальным банком Республики Беларусь меморандум о сотрудничестве. Наши мероприятия были внесены в План совместных действий органов государственного управления и участников финансового рынка по повышению финансовой грамотности населения Республики Беларусь в 2013-2018 годы. По итогу мы организовали свыше 100 мероприятий на всей территории нашей страны».