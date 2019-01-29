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В Беларуси до конца 2019 года может заработать система жилищно-строительных сбережений

30.01.2019 12:56 — Разное | Myfin  
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В Беларуси до конца 2019 года может заработать система жилищно-строительных сбережений
фото: Myfin.by

«Проект указа уже подготовлен. Ожидается, что до 1 февраля он будет направлен в Аппарат Совета Министров для дальнейшей работы с ним, далее Совмин направит его на согласование в соответствующие госорганы», – цитирует БЕЛТА Александра Авраменко.

 
 
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Министерство архитектуры и строительства рассчитывает, что система жилищно-строительных сбережений заработает в Беларуси до конца 2019 года.
 
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