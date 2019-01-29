В Беларуси до конца 2019 года может заработать система жилищно-строительных сбережений

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«Проект указа уже подготовлен. Ожидается, что до 1 февраля он будет направлен в Аппарат Совета Министров для дальнейшей работы с ним, далее Совмин направит его на согласование в соответствующие госорганы», – цитирует БЕЛТА Александра Авраменко.