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Качанову "уличили" в исполнении программы БНФ

30.01.2019 14:05 — Разное | Партизан  
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Российские СМИ "уличили" Администрацию президента РБ в "белорусизации телевидения".






Но в России за "белорусизацию" белорусского же телевидения ухватились, как будто у самих ТВ вещает преимущественно по-китайски, и вспомнили, что незадолго до заявления Качановой "представители партии «Белорусский народный фронт» заявили о наступлении в стране года белорусского языка. В связи с этим они призвали граждан чаще пользоваться этим языком в быту и на работе. 

Свои призывы активисты объяснили необходимостью противостоять информационным атакам и сберечь независимость государства. Они также призвали власти расширить сферы использования белорусского языка и обновить сетку вещания".



 
 
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Российские СМИ "уличили" Администрацию президента РБ в "белорусизации телевидения".
 
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