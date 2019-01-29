



















Но в России за "белорусизацию" белорусского же телевидения ухватились, как будто у самих ТВ вещает преимущественно по-китайски, и вспомнили, что незадолго до заявления Качановой "представители партии «Белорусский народный фронт» заявили о наступлении в стране года белорусского языка. В связи с этим они призвали граждан чаще пользоваться этим языком в быту и на работе.





Свои призывы активисты объяснили необходимостью противостоять информационным атакам и сберечь независимость государства. Они также призвали власти расширить сферы использования белорусского языка и обновить сетку вещания".







