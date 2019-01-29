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Российский рубль с лихвой отыграл потери последних дней

30.01.2019 13:34 — Разное | Партизан  
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Российский рубль вытолкнул валютную корзину вверх до максимального значения за 11 месяцев. За сегодня она подорожала на 0,15%, а с начала января уже на 2,40%.

Курс доллара снизился всего на 0,0009 рубля до 2,1584 BYN/USD. Доллар покинул максимальное значение за 25 дней.

Курс евро опустился на 0,0012 рубля до 2,4683 BYN/EUR. В понедельник и вторник евро продемонстрировал рост суммарно на 0,0331 рубля и оказался на максимуме за 14 дней. Сегодня серия прервалась.

Курс российского рубля подскочил на 0,0114 рубля до 3,2672 BYN/100 RUB. Российской валюте сегодня удалось отыграть снижение за первые два дня текущей недели. 

Это позволило рублю РФ оказаться на максимуме за 285 дней. С начала января российский рубль укрепился уже на 0,1544 рубля (+4,96%).


Россия

На торгах МосБиржи российский рубль укрепился к евро и доллару. Это позволило Центробанку России понизить официальные курсы доллара и евро на завтра.

Курс доллара снизился на 24 копейки до 66,0987 RUB/USD. Курс евро упал на 31 копейку до RUB/EUR.

 
 
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Российский рубль вытолкнул валютную корзину вверх до максимального значения за 11 месяцев. За сегодня она подорожала на 0,15%, а с начала января уже на 2,40%.
 
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