Российский рубль с лихвой отыграл потери последних дней

Курс доллара снизился всего на 0,0009 рубля до 2,1584 BYN/USD. Доллар покинул максимальное значение за 25 дней.





Курс евро опустился на 0,0012 рубля до 2,4683 BYN/EUR. В понедельник и вторник евро продемонстрировал рост суммарно на 0,0331 рубля и оказался на максимуме за 14 дней. Сегодня серия прервалась.





Курс российского рубля подскочил на 0,0114 рубля до 3,2672 BYN/100 RUB. Российской валюте сегодня удалось отыграть снижение за первые два дня текущей недели.





Это позволило рублю РФ оказаться на максимуме за 285 дней. С начала января российский рубль укрепился уже на 0,1544 рубля (+4,96%).









Россия





На торгах МосБиржи российский рубль укрепился к евро и доллару. Это позволило Центробанку России понизить официальные курсы доллара и евро на завтра.





Курс доллара снизился на 24 копейки до 66,0987 RUB/USD. Курс евро упал на 31 копейку до RUB/EUR.