Россия сделала тайное предложение КНДР

Россия тайно предложила Северной Корее построить атомную электростанцию в обмен на отказ от использования ядерного оружия, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США.

Отмечается, что переговоры прошли осенью 2018 года. По условиям сделки, Россия будет эксплуатировать АЭС и вывозить все побочные продукты производства, чтобы Северная Корея не использовала их для создания оружия.





Взамен КНДР свернет программу ядерного вооружения и откажется от использования баллистических ракет, однако получит новый источник энергии.

По словам источников, США и Китай не одобрят соглашение, поскольку оно позволит РФ закрепиться на Корейском полуострове. В то же время собеседники издания подчеркнули, что КНДР вряд ли откажется от ядерной программы, пока не нормализует отношения с США.









Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын ведут переговоры о денуклеаризации полуострова.





Их первая встреча состоялась в Сингапуре в июне 2018 года. Стороны договорились, что КНДР готова полностью отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США.