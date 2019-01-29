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Россия сделала тайное предложение КНДР

30.01.2019 12:43 — Разное | Партизан  
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РФ якобы предложила КНДР отказаться от ракетного арсенала в обмен на постройку российской стороной атомной электростанции.

Россия тайно предложила Северной Корее построить атомную электростанцию в обмен на отказ от использования ядерного оружия, сообщает Washington Post со ссылкой на источники в правительстве США.
 
Отмечается, что переговоры прошли осенью 2018 года. По условиям сделки, Россия будет эксплуатировать АЭС и вывозить все побочные продукты производства, чтобы Северная Корея не использовала их для создания оружия. 

Взамен КНДР свернет программу ядерного вооружения и откажется от использования баллистических ракет, однако получит новый источник энергии.
 
По словам источников, США и Китай не одобрят соглашение, поскольку оно позволит РФ закрепиться на Корейском полуострове. В то же время собеседники издания подчеркнули, что КНДР вряд ли откажется от ядерной программы, пока не нормализует отношения с США.

 

Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын ведут переговоры о денуклеаризации полуострова. 

Их первая встреча состоялась в Сингапуре в июне 2018 года. Стороны договорились, что КНДР готова полностью отказаться от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны США.

 
 
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РФ якобы предложила КНДР отказаться от ракетного арсенала в обмен на постройку российской стороной атомной электростанции.
 
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