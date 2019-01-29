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Экс-директор «БелГазеты» поменял в офисе замки. Хроника конфликта

30.01.2019 14:44 — Разное | KYKY  
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Новый директор «БелГазеты», правозащитник Андрей Бондаренко написал в Facebook пост о том, что бывший директор издания Кирилл Живолович и его «протеже» Юрий Каретников поменяли замки в офисе, но не пришли на работу. Из-за чего сегодня сотрудники газеты сидят под дверью и не могут попасть внутрь.

Что вообще происходит и причем тут старый директор издания 

Напомним, ранее мы писали о конфликте, который произошёл в редакции газеты. Правозащитник Андрей Бондаренко стал новым директором издания, что вызвало недовольство Кирилла Живоловича – предыдущего директора. Он назвал это «рейдерским захватом». Вчера, 21 января, naviny.by написали, что редакция газеты находится в состоянии двоевластия. Мол, Живолович назначил другого директора, Юрия Каретникова. Этот факт дейсвующий директор Бондаренко пытается оспорить в ЕГР.
 
При всем этом сайт «БелГазеты» заблокирован, пишет TUT.by. Как сказал журналистам Бондаренко, у редакции нет к нему доступа. Он утверждает, что сайт заблокировали по решению Живоловича и Каретникова. Но экс-директор, напротив, заявил, что сайт временно закрыт по техническим причинам, и редакция работает в обычном режиме. 

Конфликт в «БелаГазете» продолжается несколько недель. Сейчас известно, что коллектив отказался от сотрудничества с Жилоновичем и на него подан иск о возмещении редакции вреда.

Читайте по теме: Правозащитник Бондаренко возглавил «БелГазету», экс-директор: «Это рейдерский захват»

 
 
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Новый директор «БелГазеты», правозащитник Андрей Бондаренко написал в Facebook пост о том, что бывший директор издания Кирилл Живолович и его «протеже»...
 
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