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Беларусы просят сделать услугу ЭКО бесплатной

30.01.2019 13:23 — Разное | KYKY  
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Число бесплодных людей мужчин и женщин во всём мире растёт. Беларусь не исключение: по статистике каждая шестая семейная пара не имеет возможности зачать ребёнка естественным образом. По этой причине беларусы создали петицию, в которой просят сделать процедуру ЭКО в нашей стране бесплатной.

Не секрет, что ЭКО – технология дорогая. Однако в большинстве государств выделяются квоты на проведение этой процедуры. Так, крупные города России создают программы, при помощи которых цикл ЭКО можно пройти бесплатно дважды. Этим примером и примерами других стран руководствовались беларусы, составляя петицию. 

«Если медицинская помощь в Республике Беларусь бесплатная, а все силы государства направлены на решение демографической проблемы в нашей стране, то почему же до сих пор никакой помощи людям, попавшим в сложную ситуацию, со стороны государства не оказывается? Так называемое «льготное кредитование», на наш взгляд, помощью не является», – указано в обращении.

На данный момент петицию подписали около 300 человек. Вскоре она будет направлена в Министерство здравоохранения Беларуси и в Администрацию Президента.  

 
 
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Число бесплодных людей мужчин и женщин во всём мире растёт. Беларусь не исключение: по статистике каждая шестая семейная пара не имеет возможности зачать ребёнка...
 
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