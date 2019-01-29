Беларусы просят сделать услугу ЭКО бесплатной

Число бесплодных людей мужчин и женщин во всём мире растёт. Беларусь не исключение: по статистике каждая шестая семейная пара не имеет возможности зачать ребёнка естественным образом. По этой причине беларусы создали петицию, в которой просят сделать процедуру ЭКО в нашей стране бесплатной.



Не секрет, что ЭКО – технология дорогая. Однако в большинстве государств выделяются квоты на проведение этой процедуры. Так, крупные города России создают программы, при помощи которых цикл ЭКО можно пройти бесплатно дважды. Этим примером и примерами других стран руководствовались беларусы, составляя петицию.

«Если медицинская помощь в Республике Беларусь бесплатная, а все силы государства направлены на решение демографической проблемы в нашей стране, то почему же до сих пор никакой помощи людям, попавшим в сложную ситуацию, со стороны государства не оказывается? Так называемое «льготное кредитование», на наш взгляд, помощью не является», – указано в обращении.

На данный момент петицию подписали около 300 человек. Вскоре она будет направлена в Министерство здравоохранения Беларуси и в Администрацию Президента.