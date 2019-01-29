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Беларусы просят сделать услугу ЭКО бесплатной
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Число бесплодных людей мужчин и женщин во всём мире растёт. Беларусь не исключение: по статистике каждая шестая семейная пара не имеет возможности зачать ребёнка естественным образом. По этой причине беларусы
«Если медицинская помощь в Республике Беларусь бесплатная, а все силы государства направлены на решение демографической проблемы в нашей стране, то почему же до сих пор никакой помощи людям, попавшим в сложную ситуацию, со стороны государства не оказывается? Так называемое «льготное кредитование», на наш взгляд, помощью не является», – указано в обращении.
На данный момент петицию подписали около 300 человек. Вскоре она будет направлена в Министерство здравоохранения Беларуси и в Администрацию Президента.
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Число бесплодных людей мужчин и женщин во всём мире растёт. Беларусь не исключение: по статистике каждая шестая семейная пара не имеет возможности зачать ребёнка...
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