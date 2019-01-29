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«Секс - это зашквар». Что говорили на лекции о секспросвете для подростков
На прошлой неделе
Не шутка, а руководство к действию
Ребенок в первую очередь получает информацию о мире из семьи. Но скажите: ваши родители много говорили с вами о сексе? Вряд ли. Остается черпать нужную информацию из окружающей среды. Сегодня (очевидно) это интернет. По словам Дмитрия, источники в нем часто некомпетентны. За примерами далеко ходить не нужно.
И если для кого-то это действительно может показаться смешной шуткой, то для подростка вполне может стать руководством к действию. Это, как считает эксперт, как раз происходит из-за нехватки информации — и от родителей, и от школы.
Кажется, в Министерстве образования это поняли и попытались организовать обучающий факультатив для 9−11 классов.
— Как вы думаете, не поздно? — спрашивает Дмитрий.
Тем не менее, Дмитрий отмечает: такое начинание — уже хорошо. Ведь некоторые
Впрочем, есть среди тем и довольно странные — «Семейные ценности», например. «Что вообще такое семейные ценности? — спрашивает у подростков Дмитрий. — Все о них говорят, но кто-то может объяснить, что это?»
— Что-то, — доносится откуда-то сзади.
Ребята в зале смеются. Вот и все ценности.
Так в чем реальная проблема
«Когда я говорю о том, чем занимаюсь, меня спрашивают: „То есть учить детей, как презервативы надевать?“» — признается Дмитрий Король. Конечно, сексуальное образование — это не наглядные практикумы на фаллоимитаторах. В идеале такие уроки должны помогать школьникам не бояться слова «секс» и главное — получать о нем информацию. Пока на факультативе будет восседать условная «Марья Ивановна», секс-революции не случится. Ну как можно говорить об интиме с женщиной, которая старше твоей мамы и к тому же ведет математику? Как результат, подростки воспринимают секс как нечто запретное и плохое — то, что непременно ведет к губительным последствиям, и то, чего надо стесняться.
Впрочем,
Такой подход, по мнению Дмитрия, не очень хороший. Так или иначе он транслирует: «Все будет плохо, если ты начнешь заниматься сексом». Поэтому важно, чтобы сексуальное образование не провоцировало отрицание секса вообще. Тогда в будущем, во взрослом возрасте, он все равно будет ассоциироваться с негативом (инфекциями, рисками забеременеть) и фрустрацией.
Позже ученые
Практически все подростки в зале одобрительно закивали, когда их ровесник предположил, что факультативы «сдуются» на том, что классные руководители даже не попытаются их вести из-за занятости другими делами. Да и вообще большой вопрос, насколько компетентно по этой теме может консультировать учитель с образованием математика, например.
Как одна короткая лекция вскрыла запрос на секс
В помощь школам ЮНЕСКО
Только вот оказалось, что СССР почти 30 лет как нет, а секс в нашей стране все еще не появился. То есть где-то под одеялами он наверняка есть, но точно уж не на адекватных уроках в школах и в разговорах с родителями — и проблем от этого много. Местные врачи до сих пор спрашивают девушек, когда они будут рожать и почему «сейчас больно, а с парнем не больно». Говорить о сексе кажется «стремным», а спросить у мамы, адекватный ли совет из интернета, даже не приходит в голову. И это не фантазии: последние 20 минут лекции превратились в «открытый микрофон» — там все эти проблемы и выяснились. Лектору просто оставалось давать высказаться каждому о «наболевшем».
Итого: сексуальное образование определенно делает ситуацию с подростковым сексом лучше. Вопрос лишь в том, как сделать его не травматичным, а реально полезным для школьников.
А вы что думаете? Пишите в комментарии.
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Узнали, о чем рассказывают на лекции, посвященной секспросвету для подростков.
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