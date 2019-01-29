«Секс - это зашквар». Что говорили на лекции о секспросвете для подростков

На прошлой неделе оказалось , что в учебном плане появится новый факультатив. На нем старшеклассникам планируют рассказывать об основах семейной жизни. Про половое созревание и любовь там тоже есть. Правда, в таких выражениях, что даже взрослые не уверены в актуальности этой программы для детей. Мы сходили на лекцию и узнали, так нужен подросткам секспросвет или нет. А то уже сам Папа Римский считает , что нужен.

Лекцию на тему, как секспросвет влияет на жизнь подростков, провел Дмитрий Король, врач-хирург и национальный координатор сети Y-PEER в Беларуси. Что вообще такое Y-PEER? Это молодежная сеть равного обучения. Ей чуть больше 20 лет, и работает она в 54 странах. Интерактивные методики для такого обучения разработал Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), и их признали министерства образования и здравоохранения разных стран. К таким методикам относят в том числе дебаты и форум-театр. У части тренеров Y-peer есть медицинское образование, они посещают базовые тренинги в волонтерских школах.

Не шутка, а руководство к действию

Ребенок в первую очередь получает информацию о мире из семьи. Но скажите: ваши родители много говорили с вами о сексе? Вряд ли. Остается черпать нужную информацию из окружающей среды. Сегодня (очевидно) это интернет. По словам Дмитрия, источники в нем часто некомпетентны. За примерами далеко ходить не нужно.



Такие «советы» можно увидеть в пабликах «ВКонтакте». В том, откуда взят скриншот, 378 200 подписчиков, из них 225 200 — до 18 лет. Фото: vk.com/ne_pereplachivai

И если для кого-то это действительно может показаться смешной шуткой, то для подростка вполне может стать руководством к действию. Это, как считает эксперт, как раз происходит из-за нехватки информации — и от родителей, и от школы.

Кажется, в Министерстве образования это поняли и попытались организовать обучающий факультатив для 9−11 классов.

— Как вы думаете, не поздно? — спрашивает Дмитрий.

— Поздно.

— Совсем поздно, — неутешительно раздается из зала.

Тем не менее, Дмитрий отмечает: такое начинание — уже хорошо. Ведь некоторые предложенные темы («гендерные стереотипы» и «ранняя половая жизнь: за и против») действительно актуальны. Отдельный «лайк» Дмитрий поставил форматам дискуссии и круглому столу. Они подразумевают не насаждение правил «сверху», а живое обсуждение самими подростками.

Впрочем, есть среди тем и довольно странные — «Семейные ценности», например. «Что вообще такое семейные ценности? — спрашивает у подростков Дмитрий. — Все о них говорят, но кто-то может объяснить, что это?»

— Что-то, — доносится откуда-то сзади.

— Ну, это когда вы ложитесь спать в девять и встаете в пять утра, чтобы покормить коня.

Ребята в зале смеются. Вот и все ценности.





Так в чем реальная проблема

«Когда я говорю о том, чем занимаюсь, меня спрашивают: „То есть учить детей, как презервативы надевать?“» — признается Дмитрий Король. Конечно, сексуальное образование — это не наглядные практикумы на фаллоимитаторах. В идеале такие уроки должны помогать школьникам не бояться слова «секс» и главное — получать о нем информацию. Пока на факультативе будет восседать условная «Марья Ивановна», секс-революции не случится. Ну как можно говорить об интиме с женщиной, которая старше твоей мамы и к тому же ведет математику? Как результат, подростки воспринимают секс как нечто запретное и плохое — то, что непременно ведет к губительным последствиям, и то, чего надо стесняться.

Впрочем, статистически сексуальное образование работает: опрос почти 5000 подростков показал, что оно «сглаживает» возрастную разницу между партнерами и повышает уровень осознанности при вступлении в половые отношения. А еще « откладывает » начало половой жизни. Это происходит, потому что мы больше задумываемся о последствиях для своего здоровья.

Такой подход, по мнению Дмитрия, не очень хороший. Так или иначе он транслирует: «Все будет плохо, если ты начнешь заниматься сексом». Поэтому важно, чтобы сексуальное образование не провоцировало отрицание секса вообще. Тогда в будущем, во взрослом возрасте, он все равно будет ассоциироваться с негативом (инфекциями, рисками забеременеть) и фрустрацией.





Позже ученые пришли к выводу , что сексуальное образование улучшает ситуацию с репродуктивным здоровьем, но при этом и занятия должны быть интерактивными, с людьми более-менее равного возраста и в комфортной обстановке. Последняя в том числе относится к подаче информации. Секс нужно не отрицать, а показывать, как «применить» его в жизни, чтобы он приносил безопасное удовольствие. Мол, да, инфекции существуют, но вообще-то если надеть презерватив, то риска заболеть можно избежать. Для Беларуси такие уроки представляются нереальными, правда?

Практически все подростки в зале одобрительно закивали, когда их ровесник предположил, что факультативы «сдуются» на том, что классные руководители даже не попытаются их вести из-за занятости другими делами. Да и вообще большой вопрос, насколько компетентно по этой теме может консультировать учитель с образованием математика, например.

Как одна короткая лекция вскрыла запрос на секс

В помощь школам ЮНЕСКО разработало программу для педагогов — «Международное техническое руководство по сексуальному образованию». Да, звучит как будто это инструкция для пылесоса. Но цель руководства в том, чтобы наконец в учебных заведениях (а значит и в обществе) перестали стигматизировать сексуальную жизнь и начали говорить о ней. Ведь если о чем-то говорят, оно уже не кажется таким запретным и автоматически перестает слишком сильно интересовать подростков. Тем более сейчас есть много приложений вроде Tinder или Badoo — секс настолько доступен, что уже становится зашкваром.





Только вот оказалось, что СССР почти 30 лет как нет, а секс в нашей стране все еще не появился. То есть где-то под одеялами он наверняка есть, но точно уж не на адекватных уроках в школах и в разговорах с родителями — и проблем от этого много. Местные врачи до сих пор спрашивают девушек, когда они будут рожать и почему «сейчас больно, а с парнем не больно». Говорить о сексе кажется «стремным», а спросить у мамы, адекватный ли совет из интернета, даже не приходит в голову. И это не фантазии: последние 20 минут лекции превратились в «открытый микрофон» — там все эти проблемы и выяснились. Лектору просто оставалось давать высказаться каждому о «наболевшем».

Итого: сексуальное образование определенно делает ситуацию с подростковым сексом лучше. Вопрос лишь в том, как сделать его не травматичным, а реально полезным для школьников.

А вы что думаете? Пишите в комментарии.