ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Секс - это зашквар». Что говорили на лекции о секспросвете для подростков

30.01.2019 14:45 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На прошлой неделе оказалось, что в учебном плане появится новый факультатив. На нем старшеклассникам планируют рассказывать об основах семейной жизни. Про половое созревание и любовь там тоже есть. Правда, в таких выражениях, что даже взрослые не уверены в актуальности этой программы для детей. Мы сходили на лекцию и узнали, так нужен подросткам секспросвет или нет. А то уже сам Папа Римский считает, что нужен.

Лекцию на тему, как секспросвет влияет на жизнь подростков, провел Дмитрий Король, врач-хирург и национальный координатор сети Y-PEER в Беларуси.

Что вообще такое Y-PEER?

Это молодежная сеть равного обучения. Ей чуть больше 20 лет, и работает она в 54 странах. Интерактивные методики для такого обучения разработал Фонд ООН в области народонаселения (ЮНФПА), и их признали министерства образования и здравоохранения разных стран. К таким методикам относят в том числе дебаты и форум-театр. У части тренеров Y-peer есть медицинское образование, они посещают базовые тренинги в волонтерских школах.

Не шутка, а руководство к действию

Ребенок в первую очередь получает информацию о мире из семьи. Но скажите: ваши родители много говорили с вами о сексе? Вряд ли. Остается черпать нужную информацию из окружающей среды. Сегодня (очевидно) это интернет. По словам Дмитрия, источники в нем часто некомпетентны. За примерами далеко ходить не нужно.


Такие «советы» можно увидеть в пабликах «ВКонтакте». В том, откуда взят скриншот, 378 200 подписчиков, из них 225 200 — до 18 лет. Фото: vk.com/ne_pereplachivai

И если для кого-то это действительно может показаться смешной шуткой, то для подростка вполне может стать руководством к действию. Это, как считает эксперт, как раз происходит из-за нехватки информации — и от родителей, и от школы.

Кажется, в Министерстве образования это поняли и попытались организовать обучающий факультатив для 9−11 классов.

— Как вы думаете, не поздно? — спрашивает Дмитрий.
— Поздно.
— Совсем поздно, — неутешительно раздается из зала.

Тем не менее, Дмитрий отмечает: такое начинание — уже хорошо. Ведь некоторые предложенные темы («гендерные стереотипы» и «ранняя половая жизнь: за и против») действительно актуальны. Отдельный «лайк» Дмитрий поставил форматам дискуссии и круглому столу. Они подразумевают не насаждение правил «сверху», а живое обсуждение самими подростками.

Впрочем, есть среди тем и довольно странные — «Семейные ценности», например. «Что вообще такое семейные ценности? — спрашивает у подростков Дмитрий. — Все о них говорят, но кто-то может объяснить, что это?»

— Что-то, — доносится откуда-то сзади.
— Ну, это когда вы ложитесь спать в девять и встаете в пять утра, чтобы покормить коня.

Ребята в зале смеются. Вот и все ценности.


Так в чем реальная проблема

«Когда я говорю о том, чем занимаюсь, меня спрашивают: „То есть учить детей, как презервативы надевать?“» — признается Дмитрий Король. Конечно, сексуальное образование — это не наглядные практикумы на фаллоимитаторах. В идеале такие уроки должны помогать школьникам не бояться слова «секс» и главное — получать о нем информацию. Пока на факультативе будет восседать условная «Марья Ивановна», секс-революции не случится. Ну как можно говорить об интиме с женщиной, которая старше твоей мамы и к тому же ведет математику? Как результат, подростки воспринимают секс как нечто запретное и плохое — то, что непременно ведет к губительным последствиям, и то, чего надо стесняться.

Впрочем, статистически сексуальное образование работает: опрос почти 5000 подростков показал, что оно «сглаживает» возрастную разницу между партнерами и повышает уровень осознанности при вступлении в половые отношения. А еще «откладывает» начало половой жизни. Это происходит, потому что мы больше задумываемся о последствиях для своего здоровья.

Такой подход, по мнению Дмитрия, не очень хороший. Так или иначе он транслирует: «Все будет плохо, если ты начнешь заниматься сексом». Поэтому важно, чтобы сексуальное образование не провоцировало отрицание секса вообще. Тогда в будущем, во взрослом возрасте, он все равно будет ассоциироваться с негативом (инфекциями, рисками забеременеть) и фрустрацией.


Позже ученые пришли к выводу, что сексуальное образование улучшает ситуацию с репродуктивным здоровьем, но при этом и занятия должны быть интерактивными, с людьми более-менее равного возраста и в комфортной обстановке. Последняя в том числе относится к подаче информации. Секс нужно не отрицать, а показывать, как «применить» его в жизни, чтобы он приносил безопасное удовольствие. Мол, да, инфекции существуют, но вообще-то если надеть презерватив, то риска заболеть можно избежать. Для Беларуси такие уроки представляются нереальными, правда?

Практически все подростки в зале одобрительно закивали, когда их ровесник предположил, что факультативы «сдуются» на том, что классные руководители даже не попытаются их вести из-за занятости другими делами. Да и вообще большой вопрос, насколько компетентно по этой теме может консультировать учитель с образованием математика, например.

Как одна короткая лекция вскрыла запрос на секс

В помощь школам ЮНЕСКО разработало программу для педагогов — «Международное техническое руководство по сексуальному образованию». Да, звучит как будто это инструкция для пылесоса. Но цель руководства в том, чтобы наконец в учебных заведениях (а значит и в обществе) перестали стигматизировать сексуальную жизнь и начали говорить о ней. Ведь если о чем-то говорят, оно уже не кажется таким запретным и автоматически перестает слишком сильно интересовать подростков. Тем более сейчас есть много приложений вроде Tinder или Badoo — секс настолько доступен, что уже становится зашкваром.


Только вот оказалось, что СССР почти 30 лет как нет, а секс в нашей стране все еще не появился. То есть где-то под одеялами он наверняка есть, но точно уж не на адекватных уроках в школах и в разговорах с родителями — и проблем от этого много. Местные врачи до сих пор спрашивают девушек, когда они будут рожать и почему «сейчас больно, а с парнем не больно». Говорить о сексе кажется «стремным», а спросить у мамы, адекватный ли совет из интернета, даже не приходит в голову. И это не фантазии: последние 20 минут лекции превратились в «открытый микрофон» — там все эти проблемы и выяснились. Лектору просто оставалось давать высказаться каждому о «наболевшем».

Итого: сексуальное образование определенно делает ситуацию с подростковым сексом лучше. Вопрос лишь в том, как сделать его не травматичным, а реально полезным для школьников.

А вы что думаете? Пишите в комментарии.

Читайте также
Эти детские книги не стыдно почитать и в 20 лет. Список из 5 произведений
5 баттловиков, за которыми сейчас интересно следить (да, Слава КПСС тоже здесь)
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Узнали, о чем рассказывают на лекции, посвященной секспросвету для подростков.
 
Новости дня
Новости разные
 
Экс-директор «БелГазеты» поменял в офисе замки. Хроника конфликта
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика