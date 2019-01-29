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Жуткая смерть: автомобиль раздавил мужчину во время ремонта
Несчастный случай произошел 27 января в одном из частных домов в Жлобине.
Двое мужчин ремонтировали коробку передач в «Рено». В какой-то момент один из них отошел в сторону, автомобиль сорвался с деревянных упоров и насмерть раздавил другого.
Правоохранители проводят проверку.
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Несчастный случай произошел 27 января в одном из частных домов в Жлобине.
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