Подведем черту: за четверть века власти Лукашенко чиновники пришли к рекорду по взяткам

по всем видам преступлений уменьшилось число зарегистрированных случаев. Например, изнасилований и покушений на изнасилования стало на 17,4% меньше, а разбоев — на 22,4%, пишет officelife.media МВД Беларуси опубликовало статистику преступлений за 2018 год. Если верить этим данным, то практическиНапример, изнасилований и покушений на изнасилования стало на 17,4% меньше, а разбоев — на 22,4%, пишет





А вот некоторые коррупционные виды дали рост. В частности, случаев взяточничества было 1999. Не хватило еще одной «транзакции» для круглого счета. Рост — 4%. Это рекордный показатель в истории Беларуси с 2007 года.









Хищений путем присвоения либо растраты зарегистрировано 782. Рост — 2,5%.





Также в целом по стране зарегистрировано около 1,7 тыс. преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. Но без роста, а с минусом: на 19,8% меньше, чем годом ранее.

&amp;amp;amp;amp;amp;lt;a id=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;bxid_742940&amp;amp;amp;amp;amp;quot; href=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;https:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;officelife.media&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;news&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;bribes-gave-the-largest-increase-of-the-belarusian-corruption&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;quot; &amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;img id=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;bxid_901964&amp;amp;amp;amp;amp;quot; alt=&amp;amp;amp;amp;amp;quot; &amp;amp;amp;amp;amp;quot; src=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;https:&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;public.tableau.com&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;static&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;images&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;Bo&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;Book1323_0&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;Dashboard1&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;#47;1_rss.png&amp;amp;amp;amp;amp;quot; style=&amp;amp;amp;amp;amp;quot;border: none&amp;amp;amp;amp;amp;quot; /&amp;amp;amp;amp;amp;gt;&amp;amp;amp;amp;amp;lt;/a&amp;amp;amp;amp;amp;gt;



Заметим, что речь идет только об официальных данных, то есть о выявленных правоохранителями случаях, которые были как-то оформлены и попали в статистику.





О реальной ситуации с коррупцией в стране можно лишь догадываться. Особенно с учетом, что на возбуждение уголовных дел против VIP-чиновников правоохранители должны получить разрешение самого Лукашенко. И не факт, что каждого коррупционера тот сдает. В противном случае замков в Дроздах и окрестностях было бы гораздо меньше.