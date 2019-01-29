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Подведем черту: за четверть века власти Лукашенко чиновники пришли к рекорду по взяткам

30.01.2019 14:25 — Разное | Партизан  
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В 2018 году взятки дали самый большой прирост белорусской коррупции. И это при том, что Лукашенко еще в 1994 году, только борясь за кресло президента, в котором он бессменно сидит вот уже 25 лет, обещал победить коррупцию. И вот результат его четвертьвековой "борьбы"!

Подведем черту: за четверть века власти Лукашенко чиновники пришли к рекорду по взяткам
МВД Беларуси опубликовало статистику преступлений за 2018 год. Если верить этим данным, то практически по всем видам преступлений уменьшилось число зарегистрированных случаев. Например, изнасилований и покушений на изнасилования стало на 17,4% меньше, а разбоев — на 22,4%, пишет officelife.media

А вот некоторые коррупционные виды дали рост. В частности, случаев взяточничества было 1999. Не хватило еще одной «транзакции» для круглого счета. Рост — 4%. Это рекордный показатель в истории Беларуси с 2007 года.


Хищений путем присвоения либо растраты зарегистрировано 782. Рост — 2,5%.

Также в целом по стране зарегистрировано около 1,7 тыс. преступлений против порядка осуществления экономической деятельности. Но без роста, а с минусом: на 19,8% меньше, чем годом ранее.

Заметим, что речь идет только об официальных данных, то есть о выявленных правоохранителями случаях, которые были как-то оформлены и попали в статистику.

О реальной ситуации с коррупцией в стране можно лишь догадываться. Особенно с учетом, что на возбуждение уголовных дел против VIP-чиновников правоохранители должны получить разрешение самого Лукашенко. И не факт, что каждого коррупционера тот сдает. В противном случае замков в Дроздах и окрестностях было бы гораздо меньше.

 
 
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В 2018 году взятки дали самый большой прирост белорусской коррупции. И это при том, что Лукашенко еще в 1994 году, только борясь за кресло президента, в котором он...
 
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Полымя
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Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
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