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Марсоход Curiosity прислал на Землю «селфи»
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В январе этого года марсоход Curiosity сделал серию из 57 снимков. Их получили сотрудники NASA и, обработав, создали «селфи» устройства, сообщается на сайте NASA.
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В январе этого года марсоход Curiosity сделал серию из 57 снимков. Их получили сотрудники NASA и, обработав, создали «селфи» устройства, сообщается на сайте NASA. ...
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