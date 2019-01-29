Марсоход Curiosity прислал на Землю «селфи»

В январе этого года марсоход Curiosity сделал серию из 57 снимков. Их получили сотрудники NASA и, обработав, создали «селфи» устройства, сообщается на сайте NASA.





Фотографии были сняты на камеру MAHLI. Ровер сперва прорубил 19 углублений на горном хребте под названием Рок Холл, а затем сфотографировал сам себя на том же месте. «Селфи» оказалось прощальным: после этого марсоход покинул хребет Веры Рубин и двинулся в другой регион, богатый глиняными отложениями. Как говорят исследователи, изучение этих глин поможет больше узнать о древних озёрах, сформировавших нижние слои горы Эолида.



Примечательно, что в сентябре прошлого года NASA писали о том, что обнаружили другой марсоход – Opportunity. Связь с ним была потеряна за два месяца до этого, но вскоре вновь восстановлена.