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Посмотрите на реконструированный памятник Калинину и найдите пять отличий
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Реконструкция памятника Михаилу Калинину в Минске закончена. Защитное сооружение, которое минчане прозвали «парником», сняли спустя три месяца – столько длилась работа над монументом,
Сумма тендеров на ремонт памятника первоначально должна была составить около 63 тысячи долларов (134 066 рублей), но они не состоялись. Тем не менее, реконструкцию всё же осуществили. И, как
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Реконструкция памятника Михаилу Калинину в Минске закончена. Защитное сооружение, которое минчане прозвали «парником», сняли спустя три месяца – столько длилась...
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