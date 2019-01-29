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Посмотрите на реконструированный памятник Калинину и найдите пять отличий

30.01.2019 15:27 — Разное | KYKY  
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Реконструкция памятника Михаилу Калинину в Минске закончена. Защитное сооружение, которое минчане прозвали «парником», сняли спустя три месяца – столько длилась работа над монументом, пишет «Радыё Свабода».

Сумма тендеров на ремонт памятника первоначально должна была составить около 63 тысячи долларов (134 066 рублей), но они не состоялись. Тем не менее, реконструкцию всё же осуществили. И, как утверждает «Еврорадио», она обошлась как раз в эту сумму.

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Для справки: Калинин неоднократно подписывал расстрельные списки и участвовал в массовых репрессиях. Многие беларусы обратились к минским властям с просьбой снести памятник, но власти всё же решили оставить его, «каким бы ни было советское прошлое».

 
Теги: Минск
 
 
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Реконструкция памятника Михаилу Калинину в Минске закончена. Защитное сооружение, которое минчане прозвали «парником», сняли спустя три месяца – столько длилась...
 
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