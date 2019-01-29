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«Парень ел фастфуд, а я пила зеленый чай». Студентка о том, как стала стройнее на 21 кг

30.01.2019 16:11 — Разное | Tut.by  
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GO.TUT.BY объявил конкурс «До и после», где белорусы рассказывают о том, как их изменил ЗОЖ. 19-летняя студентка Александра Дербис поделилась историей о том, как с февраля по июль прошлого года похудела на 21 кг.


Фото: из личного архива. С 80 кг до 59 кг

— О том, что я худею, долгое время знали только самые близкие. А если быть точнее, мой парень и наши родители. Как по мне, лучше сначала чего-то добиться, а потом «трепаться». ⠀

Несколько лет мой вес держался на отметке 65 кг. Но за осень и зиму 2017 года я набрала еще 15 кг — и весы показали 80. Тогда я и поняла, что надо наконец-то брать себя в руки. ⠀

Я решила дождаться, когда наступит новый семестр учебы, и начать. Все-таки когда не сидишь постоянно дома, не так хочется есть от скуки.

В том, что смогу похудеть, уверена была на все 100 процентов. Потому что если действительно чего-то хочешь, то делаешь. Спустя пять месяцев к июлю я сбросила 21 кг.

Я знала, что будет тяжело, но не думала, что настолько. Сложнее всего принять то, что теперь надо всегда следить за собой, потому что вес возвращается. Не обязательно питаться лишь правильными продуктами, но смотреть за тем, что ты не перебираешь норму калорий, придется обязательно.

Как я худела? Начну с того, что если бы не мой парень, у меня вряд ли бы что-то получилось. А если бы и получилось, то не так быстро. Он уже на протяжении нескольких лет практикует набор массы и похудение. И, когда узнал о моих намерениях, предложил мне помочь.


Фото: из личного архива

Вы только представьте: он набирает массу, а я худею. Он ест в «маке», а я сижу рядом и пью зеленый чай, с мыслями о том, что дома меня ждет куриное филе. И подобных случаев было уйма. Но я ни разу не сорвалась.

Что я делала? Скачала приложение на телефон и записывала туда все, что ела (чтобы следить за тем, сколько белков, жиров и углеводов употребила и соблюдать свою норму). Старалась пить много воды.

Полюбила завтрак (именно на него должно уходить больше всего углеводов): куда бы я не опаздывала, без завтрака из дома не выходила. Чаще всего ела овсянку с курагой.

Старалась тренироваться. Не обязательно делать это в зале, можно и дома без всяких приспособлений.

В заведениях покупала только чай или кофе без сахара. Это на случай, чтобы не сорваться, пока сидишь где-нибудь с друзьями, когда они едят. Спокойно отказывалась от угощений. Мне чаще всего предлагали что-то сладкое. Но, так как я его никогда не любила, мне было легко.


Фото: из личного архива

Научилась читать состав. Обращала внимание на калорийность, а еще на сами ингредиенты. Очень часто с одной стороны упаковки пишут, что продукт без сахара, а в составе и сахар, и фруктоза, и еще много чего.

Сейчас я не худею, а стараюсь держать вес. С февраля начну приводить себя в спортивную, красивую форму. Когда похудела и наконец всем рассказала, знакомые были в шоке. Никто не понимал, где во мне было плюс 20 кг? Я ссылаюсь на то, что мне повезло: это была зима, и я удачно все прятала под одеждой.

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19-летняя студентка Александра Дербис поделилась историей о том, как с февраля по июль прошлого года похудела на 21 кг.
 
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