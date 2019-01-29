|
Абэ: Япония настаивает на суверенитете над всеми южными Курилами
30.01.2019 16:07 — Разное | Аргументы и факты
Issei Kato /
Японская сторона настаивает, что ее суверенитет распространяется на все четыре острова южных Курил, сообщил в ходе прений в нижней палате парламента Японии премьер-министр Синдзо Абэ. Об этом пишет
По словам политика, позиция Токио заключается в том, чтобы определить принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, после чего заключить мирный договор.
Абэ добавил, что переговоры между странами ведутся на основе достигнутых ранее документов и договоренностей. «Однако японско-советская декларация 1956 года – это единственный документ, который был ратифицирован парламентами обеих стран, он сохраняет свою юридическую силу и по сей день», – заметил политик.
Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ встретились в Москве 22 января. Их переговоры длились более трех часов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Премьер-министр рассказал о позиции Токио по мирному договору
|
Свежие газеты
Архив (Разное)