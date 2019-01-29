Абэ: Япония настаивает на суверенитете над всеми южными Курилами

Японская сторона настаивает, что ее суверенитет распространяется на все четыре острова южных Курил, сообщил в ходе прений в нижней палате парламента Японии премьер-министр Синдзо Абэ. Об этом пишет ТАСС .

По словам политика, позиция Токио заключается в том, чтобы определить принадлежность островов Кунашир, Итуруп, Шикотан и Хабомаи, после чего заключить мирный договор.

Абэ добавил, что переговоры между странами ведутся на основе достигнутых ранее документов и договоренностей. «Однако японско-советская декларация 1956 года – это единственный документ, который был ратифицирован парламентами обеих стран, он сохраняет свою юридическую силу и по сей день», – заметил политик.

Напомним, президент РФ Владимир Путин и премьер Японии Синдзо Абэ встретились в Москве 22 января. Их переговоры длились более трех часов.