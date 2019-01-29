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Анатолий Гришук: «Великий Камень» – глобальная площадка для привлечения инвестиций»

30.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор ОАО «Гродненский мясокомбинат» Анатолий Гришук в очередной раз общался с жителями Гродненщины в рамках приема граждан на базе общественной приемной областной организации РОО «Белая Русь». 

Анатолий Гришук: «Великий Камень» – глобальная площадка для привлечения инвестиций»


Вопросы у тех, кто садится в кресло напротив, разные, но всегда насущные: жилищно-коммунального хозяйства, ремонта дорог, трудоустройства, экологии, социальной сферы. В частности, одну из жительниц Гродненского района интересовало, почему дети, живущие в деревнях, не могут бесплатно ездить на общественном транспорте в город. 

В преддверии 30-й годовщины вывода советских войск из Афганистана на приеме к Анатолию Гришуку обратились с просьбой помочь в проведении мероприятий, приуроченных к знаковой дате. В качестве площадки для торжественной программы сенатор пообещал предоставить историко-культурный комплекс «Гродненская крепость – Партизанский лагерь» в Коробчицах. 

Многие из тех вопросов, с которыми приходят люди, по словам Анатолия Гришука, можно решить сразу, но есть обращения, требующие более детального рассмотрения на разных уровнях исполнительной власти. 

Как отметил Анатолий Гришук, общаясь с людьми, часто приходится сталкиваться и с вопросами, касающимися строительной отрасли. Недавно по этой теме в Смолевичском районе прошло выездное заседание Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики с посещением индустриального парка «Великий Камень». 

Анатолий Гришук: «Великий Камень» – глобальная площадка для привлечения инвестиций»
 

 «Великий Камень» – это особая свободная экономическая зона, – рассказал Анатолий Гришук. –  Резидентами индустриального парка на данный момент являются около 15 стран, которые уже начали реализацию на его территории крупных строительных и промышленных проектов. Это глобальная площадка как для привлечения инвестиций в страну, так и для обмена мировым опытом в самых разных сферах – от промышленного производства и торговли до выстраивания делового партнерства. 

В рамках заседания, как подчеркнул сенатор, обсуждались многие аспекты строительной сферы. Не исключено, что в скором времени ее затронут законодательные новшества, которые помогут ей выйти на более высокий конкурентный уровень. 

Анатолий Гришук: «Великий Камень» – глобальная площадка для привлечения инвестиций»
 

Анатолий Гришук сообщил, что очередное выездное заседание Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики по вопросам совершенствования инвестиционного законодательства пройдет в Волковыске 14-15 февраля. 

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Фото Яна ХВЕДЧИНА и БелТА
Анна РАДЮК
http://grodnonews.by/
 
 
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Член Постоянной комиссии по экономике, бюджету и финансам Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, генеральный директор ОАО «Гродненский...
 
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