На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»





Компания «Евроопт» в Год малой родины продолжает активно расширять свое присутствие в регионах, делая акцент на комплексном обслуживании глубинки. Вчера в агрогородке Заболоть состоялось торжественное открытие мини-маркета известной торговой сети — это третий объект «Евроопт» в Вороновском районе.

Открытие нового магазина является не только элементом комфортной среды для жителей агрогородка, но и немалым вкладом в развитие района. С появлением торгового объекта созданы рабочие места с достойным заработком и хорошим социальным пакетом, в перспективе — рост товарооборота в регионе.















С первого дня работы мини-маркета приоритетное внимание — интересам сельских покупателей. «Когда приходишь в магазин и находишь тот товар, который нужен, причем по более низкой стоимости, конечно, это создает хорошее, радостное настроение, — отмечают первые посетители открывшегося магазина и с улыбкой добавляют: — Будем ходить за покупками и выигрывать призы в «Удаче в придачу!»



































