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На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»

30.01.2019 — Разное | Вороновская газета  
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На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»

Компания «Евроопт» в Год малой родины продолжает активно расширять свое присутствие в регионах, делая акцент на комплексном обслуживании глубинки. Вчера в агрогородке Заболоть состоялось торжественное открытие мини-маркета известной торговой сети — это третий объект «Евроопт» в Вороновском районе.

Открытие нового магазина является не только элементом комфортной среды для жителей агрогородка, но и немалым вкладом в развитие района. С появлением торгового объекта созданы рабочие места с достойным заработком и хорошим социальным пакетом, в перспективе — рост товарооборота в регионе.


На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»
На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»
На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»

С первого дня работы мини-маркета приоритетное внимание — интересам сельских покупателей. «Когда приходишь в магазин и находишь тот товар, который нужен, причем по более низкой стоимости, конечно, это создает хорошее, радостное настроение, — отмечают первые посетители открывшегося магазина и с улыбкой добавляют: — Будем ходить за покупками и выигрывать призы в «Удаче в придачу!»


На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»
На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»
На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»
На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»
На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»
На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»

 


На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»
На Вороновщине открылся мини-маркет сети «Евроопт»

 
 
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Компания «Евроопт» в Год малой родины продолжает активно расширять свое присутствие в регионах, делая акцент на комплексном обслуживании глубинки. Вчера в...
 
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