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В схеме ротации между высшей и первой лигами появятся переходные матчи, финал Кубка Беларуси примет Витебск

30.01.2019 16:22 — Разное | Tut.by  
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Сегодня в Доме футбола состоялось первое в новом году заседание исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола», сообщает пресс-служба организации.


Фото: fcdnepr.by

Утверждены цифровые календари чемпионата Беларусь по футболу 2018 года среди мужских команд высшей и первой лиг.

Члены исполкома также утвердили регламент 29-го чемпионата Беларуси по футболу среди мужских команд высшей и первой лиг, а также регламентные приложения о розыгрыше Кубка Беларуси по футболу-2019/20 среди мужских команд, о первенстве Беларуси по футболу 2019 года среди дублирующих составов мужских команд высшей лиги, о чемпионате Беларуси по футболу 2019 года среди команд второй лиги, о розыгрыше 21-го Кубка регионов Беларуси по футболу среди любительских команд и о розыгрыше Суперкубка Беларуси по футболу среди мужских и женских команд 2019 года.

Большинство изменений в регламентирующих документах, предлагаемых к рассмотрению и утверждению, связаны с установлением новых сроков проведения соревнований и внедрением системы Comet.

Но наиболее заметным решением стало изменение правила ротации между высшей и первой лигами. Теперь команды высшей лиги, занявшие 15-е и 16-е места в итоговой турнирной таблице чемпионата 2019 года среди команд высшей лиги, выбывают в первую лигу. А команда высшей лиги, занявшая 14-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2019 года, проводит два дополнительных, переходных матча (на своем поле и поле соперника) с командой, занявшей 3-е место в итоговой турнирной таблице чемпионата 2019 года среди команд первой лиги. Победитель дополнительных, переходных матчей получает право на участие в чемпионате среди команд высшей лиги футбольного сезона 2020 года.

Кроме того, с нового сезона к легионерам не будут относиться студенты из числа иностранных граждан и/или лиц без гражданства, обучающиеся в вуз Беларуси на дневной форме обучения не менее 1 года. Настоящее правило распространяется только на клубы первой и второй лиг.

Также на заседании был поднят вопрос о придании статуса нелегионеров футболистам гражданам Российской федерации. Учитывая опыт принятия аналогичного решения ранее, члены исполкома постановили вернуться к обсуждению этого вопроса после принятия аналогичного решения коллегами из Российского футбольного союза относительно статуса белорусских футболистов в РФ. В случае придания белорусам статуса нелегионеров в РФ, исполком АБФФ автоматически примет зеркальную меру в отношении граждан РФ.

В предстоящем сезоне у команд первой и второй лиг на поле обязательно должны выходить минимум два футболиста 1999 год рождения и младше.

Далее члены главного исполнительного органа ассоциации утвердили сметы расходов на проведение 29-го чемпионата Беларуси среди мужских команд высшей и первой лиг, Кубка и Суперкубка Беларуси 2019 года. Размеры заявочных взносов для клубов «Беларусбанк — высшей лиги» и клубов первой лиги на сезон-2019 остались на уровне прошлого года и составят 41000 рублей для высшей, и 9500 рублей для первой лиг. Также было решено выделить мужским клубам высшей лиги по 40 мячей фирмы Adidas, а клубам 1-й и 2-й лиг по 40 мячей фирмы «Select» за счет средств АБФФ.

В ходе заседания были также рассмотрены ходатайства футбольных клубов о неприменении к ним отдельных требований регламента АБФФ по лицензированию и контролю деятельности клубов в сезоне 2019 года. Так, в соответствии со статьей 64 регламента было принято решение не применять требования статьи 12 регламента к футбольным клубам «НФК» (Минск) и «Спутник» (Речица) и допустить их в качестве соискателей лицензии АБФФ «Первая лига» к процессу лицензирования 2019 года.

Заслушав и обсудив доклад директора международно-правового департамента Сергея Ильича, исполнительный комитет утвердил предложенные изменения и дополнения в регламент АБФФ по статусу и трансферам футболистов. Изменения связаны с внедрением системы Comet.

Предложение провести отчетно-выборную конференцию Ассоциации «Белорусская федерация футбола» 27 марта 2019 года было одобрено участниками заседания.

Наконец, в качестве места проведения финального матча розыгрыша Кубка Беларуси по футболу-2018/19 был выбран стадион ЦСК «Витебский» в Витебске. Обладатель трофея определится 26 мая.

 
Теги: Витебск, Минск
 
 
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Сегодня в Доме футбола состоялось первое в новом году заседание исполнительного комитета Ассоциации «Белорусская федерация футбола».
 
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