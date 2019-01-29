ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Скидки до 60%. Какие магазины и ТЦ будут устраивать скидочные дни в феврале

30.01.2019 16:21 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Столичные универмаги и торговые центры в феврале продолжат устраивать распродажи товаров — как продовольственных, так и непродовольственных. Об этом сообщили в главном управлении потребительского рынка Мингорисполкома.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY
В каких магазинах и торговых центрах в феврале искать скидки?
Магазин, ТЦ В какие дни будут скидки Размер скидки
ОАО «ЦУМ Минск» 2, 7, 16, 28 февраля 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
9, 14 февраля 22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Подарки для любимых»)
21−23 февраля 23% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Подарки для мужчин»)

4, 18, 25 февраля

(для держателей дисконтных карт)

 20% (акция «В ЦУМ без очередей»)
11, 12, 13 февраля (для держателей дисконтных карт) 20% (ко Дню святого Валентина).
ОАО «ГУМ» 2, 7, 9, 28 февраля 23% на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
14, 15, 16 февраля 25% на непродовольственные товары (ко Дню святого Валентина)
21, 22, 23 февраля 25% на непродовольственные товары (ко Дню защитника Отечества)
1, 8 февраля 25% в секциях непродовольственных товаров
12, 19 февраля 27% в секциях непродовольственных товаров.
ТКУП «Универмаг „Беларусь“»

весь февраль

(для держателей дисконтных карт)

 23% на непродовольственные товары
ООО «Торговый дом «На Немиге» каждую среду, субботу, воскресенье февраля 23% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
с 11 по 14 февраля 25% на непродовольственные, 5% на прродовольственные товары (ко Дню святого Валентина)
с 20 по 23 февраля 25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары (ко Дню защитника Отечества)
каждую пятницу февраля (для держателей дисконтных карт) 25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
УП «Кирмаш» каждую среду, пятницу и субботу февраля 23% на непродовольственные товары
  все понедельники февраля (для держателей дисконтных карт) 25% на непродовольственные товары
ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35) каждый вторник и пятницу февраля 20%
ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26) 6, 13, 20, 22, 27 февраля 15%
с 1 по 28 февраля до 25% на отдельные группы товаров
ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38) каждый четверг, субботу февраля 15% на отдельные группы товаров
ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55) каждую среду, субботу февраля 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40) каждый вторник февраля 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1) каждый четверг февраля 17%
ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38) каждый вторник, четверг, пятницу февраля от 20 до 60%
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1) каждую среду февраля 20%
ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32) каждую среду, четверг февраля 15%
ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46) каждую среду, субботу февраля 20%
ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугае ва, 3/1) с 1 по 28 февраля 15% на отдельные группы товаров
ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербако ва, 30) 7, 14, 21, 22, 28 февраля 20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
23 февраля 30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
Магазины торгового центра «Столица» 23 и 24 февраля до 50%
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Столичные универмаги и торговые центры в феврале продолжат устраивать распродажи товаров - как продовольственных, так и непродовольственных.
 
Новости дня
Новости разные
 
Анатолий Гришук: «Великий Камень» – глобальная площадка для привлечения инвестиций»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

29.01.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Голас Сененшчыны
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
30.01.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Светлы шлях
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика