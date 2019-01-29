Скидки до 60%. Какие магазины и ТЦ будут устраивать скидочные дни в феврале

|В каких магазинах и торговых центрах в феврале искать скидки?
|Магазин, ТЦ
|В какие дни будут скидки
|Размер скидки
|ОАО «ЦУМ Минск»
|2, 7, 16, 28 февраля
|22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары
|9, 14 февраля
|22% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Подарки для любимых»)
|21−23 февраля
|23% на непродовольственные товары, 5% на продовольственные товары (акция «Подарки для мужчин»)
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4, 18, 25 февраля
(для держателей дисконтных карт)
|20% (акция «В ЦУМ без очередей»)
|11, 12, 13 февраля (для держателей дисконтных карт)
|20% (ко Дню святого Валентина).
|ОАО «ГУМ»
|2, 7, 9, 28 февраля
|23% на непродовольственные товары (акция «Щедрый день»)
|14, 15, 16 февраля
|25% на непродовольственные товары (ко Дню святого Валентина)
|21, 22, 23 февраля
|25% на непродовольственные товары (ко Дню защитника Отечества)
|1, 8 февраля
|25% в секциях непродовольственных товаров
|12, 19 февраля
|27% в секциях непродовольственных товаров.
|ТКУП «Универмаг „Беларусь“»
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весь февраль
(для держателей дисконтных карт)
|23% на непродовольственные товары
|ООО «Торговый дом «На Немиге»
|каждую среду, субботу, воскресенье февраля
|23% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
|с 11 по 14 февраля
|25% на непродовольственные, 5% на прродовольственные товары (ко Дню святого Валентина)
|с 20 по 23 февраля
|25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары (ко Дню защитника Отечества)
|каждую пятницу февраля (для держателей дисконтных карт)
|25% на непродовольственные, 5% на продовольственные товары
|УП «Кирмаш»
|каждую среду, пятницу и субботу февраля
|23% на непродовольственные товары
|
|все понедельники февраля (для держателей дисконтных карт)
|25% на непродовольственные товары
|ОАО «Алеся» (ул. Старовиленская, 131, ул. Богдановича, 78, ул. Мясникова, 35)
|каждый вторник и пятницу февраля
|20%
|ООО «Старт-Х» (ул. Долгобродская, 26)
|6, 13, 20, 22, 27 февраля
|15%
|с 1 по 28 февраля
|до 25% на отдельные группы товаров
|ТООО «Северянка» (ул. Ангарская, 38)
|каждый четверг, субботу февраля
|15% на отдельные группы товаров
|ООО «Вильнюс-1» (ул. Калиновского, 55)
|каждую среду, субботу февраля
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сандрик» (просп. газеты «Правда», 40)
|каждый вторник февраля
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «1000 мелочей» (ул. Калинина, 1)
|каждый четверг февраля
|17%
|ОДО «Вероника» (ул. Притыцкого, 38)
|каждый вторник, четверг, пятницу февраля
|от 20 до 60%
|ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» (просп. Независимости, 131/1)
|каждую среду февраля
|20%
|ТЗАО «Богатырь» (ул. Притыцкого, 32)
|каждую среду, четверг февраля
|15%
|ЗАО «Лянок» (просп. Независимости, 46)
|каждую среду, субботу февраля
|20%
|ТЗАО «Пальмира» (ул. Шугае ва, 3/1)
|с 1 по 28 февраля
|15% на отдельные группы товаров
|ЗАО «Сантехоборудование» (ул. Щербако ва, 30)
|7, 14, 21, 22, 28 февраля
|20% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|23 февраля
|30% (на все товары, кроме акционных, уцененных товаров)
|Магазины торгового центра «Столица»
|23 и 24 февраля
|до 50%