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Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН

30.01.2019 16:56 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при силовой поддержке бойцов ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все пятеро – из полесского региона.

Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН

По месту жительства одного из арестованных найдены пакеты весом более килограмма с измельченной массой растительного происхождения. На чердаке дома его родственников обнаружены высушенные кусты конопли. Результаты экспертизы подтвердили: вещество является опасным наркотическим средством – марихуаной.

Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН

Татьяна Хмелевская, главный инспектор отдела идеологической работы Гомельской таможни:
У граждан Беларуси по месту жительства и в транспортных средствах обнаружено в общей сложности более полутора килограммов марихуаны. Возраст фигурантов уголовных дел – жителей Калинковичей и Мозыря – от 25 до 30 лет. В настоящее время проводятся дальнейшие следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия.

Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН

Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН

Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН

Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН

Предполагается, что часть зелья поступала в страну из-за рубежа, остальное готовилось из дикорастущей конопли.

Калинковичским районным отделом Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел: по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств.
 
 
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Новости Беларуси. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при силовой поддержке бойцов ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
 
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