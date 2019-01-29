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Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН
Новости Беларуси. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при силовой поддержке бойцов ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Все пятеро – из полесского региона.
По месту жительства одного из арестованных найдены пакеты весом более килограмма с измельченной массой растительного происхождения. На чердаке дома его родственников обнаружены высушенные кусты конопли. Результаты экспертизы подтвердили: вещество является опасным наркотическим средством – марихуаной.
Татьяна Хмелевская, главный инспектор отдела идеологической работы Гомельской таможни:
Предполагается, что часть зелья поступала в страну из-за рубежа, остальное готовилось из дикорастущей конопли.
Калинковичским районным отделом Следственного комитета возбужден ряд уголовных дел: по факту незаконного хранения и сбыта наркотических средств.
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Более 1,5 кг марихуаны. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при поддержке бойцов ОМОН
Новости Беларуси. Группу наркоторговцев задержали сотрудники Гомельской таможни при силовой поддержке бойцов ОМОН, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ....
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