Ветер с порывами до 110 км/час: на Францию обрушился снежный шторм «Габриэль»

Новости Франции. Снежный шторм «Габриэль» обрушился на Францию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Стихия сопровождалась сильным ветром с порывами до 110 км/час.

В некоторых районах непогода нарушила электроснабжение. Без электричества в общей сложности остались более 40 тысяч домов. В 15 департаментах из-за снегопадов и гололеда синоптики объявили повышенный уровень опасности.







