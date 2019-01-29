Беларусь и Сербия могут достичь товарооборота в 500 миллионов долларов в течение двух-трех лет





Задача по достижению Беларусью и Сербией товарооборота в 500 миллионов долларов может быть выполнена в течение двух-трех лет. Такое мнение высказал посол Беларуси в Сербии Валерий Брылев.

По словам посла, сейчас эта цифра значительно меньше, чем могла бы быть, - примерно 160 млн долларов. Что же касается 500 млн долларов, то эту задачу вполне реально выполнить в течение двух-трех лет, если будут реализованы все подписанные соглашения, контракты, договоры.

"У нас есть ряд достаточно сложных проектов, есть продвижения по поставкам техники, неплохой задел сделан по поставкам продуктов питания, начали завозить металл, собираем пожарные автомобили на основе нашего шасси для сербского рынка и рынков третьих стран. В прошлом году в Сербию поставлено 14 БелАЗов", - отметил Валерий Брылев.

Большой потенциал для двустороннего сотрудничества видит и сербская сторона. Так, по словам почетного консула Беларуси в Сербии, вице-президента Dana Holdings Драгомира Карича, бизнес-встреча обещает быть насыщенной: планируется провести переговоры по новым производствам, в том числе сельскохозяйственной техники, ветпрепаратов. В Беларусь также приехали сербские производители мебели, джинса, компании, которые заинтересованы в совместном производстве электроники. Стороны планируют подписать соглашения о намерениях, передает belta.by.