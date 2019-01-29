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Нацбанк - про умеренные расходы белорусов, инфляцию и последствия повышения зарплат бюджетникам

30.01.2019 17:38 — Разное | Tut.by  
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Реальные зарплаты белорусов хоть и выросли в четвертом квартале прошлого года, но внутренний спрос все равно падает. Во многом из-за замедлившегося роста расходов населения. Об этом говорится в аналитике Нацбанка по динамике и факторам изменения потребительских цен и тарифов в конце прошлого года. Регулятор также рассказал, как растущие зарплаты бюджетников сказываются на инфляции, а также о том, как изменились инфляционные ожидания белорусов.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

По мере исчерпания отложенного спроса потребительская активность приобретает более умеренный характер, отмечает регулятор.

«Прирост реального розничного товарооборота в IV квартале 2018 года составил 6,6% относительно соответствующего квартала предыдущего года (7,5% в III квартале)», — поясняют в Нацбанке.

При этом темпы роста потребительского кредитования продолжили замедляться, но по-прежнему остаются высокими. Так, в декабре прошлого 2018-го годовой прирост потребительских кредитов составил 45,7% (57,1% в сентябре 2018-го).

«Более высокая относительно прошлого года потребительская и кредитная активность вследствие восстановления реальных располагаемых денежных доходов населения перестала оказывать сдерживающее влияние на инфляционные процессы (что было характерно для 2017 года) и, таким образом, в целом способствовала увеличению в отчетном году цен на потребительском рынке», — отмечают в Нацбанке.

При этом в четвертом квартале прошлого года у белорусов выросли инфляционные ожидания. Оценка ожидаемого в следующие 12 месяцев роста цен составила 12,6% в ноябре 2018 года, что выше уровня предыдущей оценки на 0,9 процентного пункта. Этому во многом способствовало повышение цен на топливо. «Ощущаемая респондентами инфляция за последние 12 месяцев составила в ноябре 2018 года 12,9 процента против 12,5 процента в августе 2018 года», — уточнили в Нацбанке.

Как повышение зарплат бюджетников разгоняет инфляцию и как с этим борются

В Нацбанке отмечают, что рост зарплат бюджетников в октябре — декабре прошлого года провоцировал инфляционное давление. «Снижение в январе — ноябре 2018 года текущих расходов республиканского бюджета в реальном выражении и улучшение структуры расходов республиканского бюджета в целом в определенной степени нейтрализует инфляционное давление, обусловленное ростом заработной платы в бюджетном секторе в 4 квартале 2018 года», — отмечает регулятор.

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Регулятор также рассказал, как растущие зарплаты бюджетников сказываются на инфляции, а также о том, как изменились инфляционные ожидания белорусов.
 
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