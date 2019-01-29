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ЕС может упростить выдачу краткосрочных виз
Новшества могут упростить поездки для жителей более 100 стран при их въезде в Евросоюз на срок до 90 дней в течение периода действия визы в 180 дней.
Предусматривается сделать проще поездки в ЕС, связанные с туризмом, торговлей и ведением бизнеса.
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Европарламентом и Советом Евросоюза предварительно согласованы поправки в визовый кодекс.
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