ЕС может упростить выдачу краткосрочных виз

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Новшества могут упростить поездки для жителей более 100 стран при их въезде в Евросоюз на срок до 90 дней в течение периода действия визы в 180 дней.

Предусматривается сделать проще поездки в ЕС, связанные с туризмом, торговлей и ведением бизнеса.