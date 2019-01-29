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"Хотите проводить Европейские игры – освобождайте политзаключенных"

30.01.2019 17:16 — Разное | Партизан  
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Такое послание в адрес Лукашенко и Евросоюза сформулировал Форум "Свободу политзаключенным", который прошел 30 января в Минске.

"Хотите проводить Европейские игры – освобождайте политзаключенных"
"Форум решил провести кампанию накануне Европейских игр. Мы обращаемся к Лукашенко и странам Евросоюза: хотите проводить Европейские игры в Беларуси – освобождайте политзаключенных. Если вы будете проводить Европейские игры, политзаключенные будут сидеть в тюрьмах, а на них будет оказываться давление, то портреты политзаключенных будут находиться на спортивных трибунах, по всему Минску. 

Не думаю, что это сегодня нужно Лукашенко и европейцам: в их интересах освободить восемь человек, которых Форум «Свободу политзаключенным» считает политическими заключенными", - охарактеризовал главную цель кампании сопредседатель БХД Павел Северинец.

8 февраля Форум «Свободу политзаключенным» проведет публичное подписание открыток политзаключенных. 13 февраля Форум определится с акцией протеста на Октябрьской площади Минска – если к этому времени ситуация не изменится.

- Также мы будем информировать европейских политиков напрямую: посольства и зарубежные представительства – о ситуации с политзаключенными в Беларуси. 

Анархисты предложили обратиться к Евросоюзу с призывом бойкота Европейских игр – если белорусские власти не освободят политзаключенных. 

- Еще время до Европейских игр есть, поэтому мы заранее предлагаем Лукашенко и европейцам освободить политзаключенных. Возможно, придется ставить вопрос и о бойкоте Европейских игр – если ситуация будет ухудшаться. Но в сегодняшней ситуации мы требуем освобождения политзаключенных и готовим акции солидарности с политзаключенными.


Кто сегодня является политзаключенным

Форум «Свободу политзаключенным» назвал восемь человек, которые, по его мнению, являются узниками совести: Михаил Жемчужный, Алесь Юркойть, Станислав Баранович и другие. 

Лидеры профсоюза РЭП Геннадий Федынич и Игорь Комлик политзаключенными не признаны. Однако Форум заявил, что они приговорены к «домашней химии» по политическим мотивам и требует безусловной отмены этого приговора.

- Федынич и Комлик не входят в список политзаключенных, но в нашей резолюции «дело профсоюзов» фигурирует дважды. Во-первых, мы обращаем внимание, что по политическим приговорам Федынич и Комлик отбывают "домашнюю химию", во-вторых, мы требуем отмены приговора по делу профсоюзов. Политзаключенными мы считаем тех, кто сидит за решеткой, - уточнил Павел Северинец.

В Форуме принимали участие представитель учреждения «Тайм-Акт» Василий Завадский, руководитель группы «За волю» Анна Шапутько, и.о.председателя ОГП Николай Козлов, руководитель Минской городской организации БСДП (Грамада) Алексей Сигаев, сопредседатель оргкомитета БХД Павел Северинец – всего около 25 общественных и политических деятелей Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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Такое послание в адрес Лукашенко и Евросоюза сформулировал Форум "Свободу политзаключенным", который прошел 30 января в Минске.
 
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